Az albán miniszterelnök irodájában kosarazott az egyik legnépszerűbb amerikai streamer

A népszerű amerikai streamer, IShowSpeed - valódi nevén Darren Jason Watkins - Edi Ramával, Albánia miniszterelnökével találkozott a napokban, írja az Indy100. A 19 éves Watkinst több tízmillióan követik YouTube-on és a Twitchen, népszerűségét az üvöltözős stílusának és a Cristiano Ronaldo iránti rajongásának köszönheti. A streamer az Eb miatt van Európában, ott volt a Portugália-Csehország mérkőzésen is, ráadásul egy Ronaldot ábrázoló pólóban.

link Forrás

Watkins nemrég Edi Ramával is találkozott, erről videót is készített. Többek között az van benne, hogy a streamer egy albán mezben nézegeti a miniszterelnök rajzait, és azt mondja neki, hogy az „istenit, pokolian kreatív elméd van, ember”. Ha ez még nem lett volna elég Watkins még kosarazhatott is Rama irodájában: