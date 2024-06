Karácsony gyenge választási eredménye annak is köszönhető, hogy egy bűnszervezetszerű párttal politizál szimbiózisban

„Számomra a politika mégiscsak erkölcsi cselekvés, még ha gyakorlatias is. (…) Azt kell tudnunk, hogy mik a meggyőződéseink, mi a mi hitünk, és ebből kell levezetnünk, hogy mit kell csinálnunk, és adott esetben azt is, hogy konkrét politikai helyzetben mi az erkölcsileg helyes cselekvés.”

Ezzel a hitvallással indította Karácsony Gergely a partizános főpolgármester-jelölti vitát. Azt üzente, hogy Vitézy Dávid hiába szajkózza, hogy ő a pártok feletti hozzáértő szaki, ha a Nemzeti Együttműködés Rendszerének immorális világából érkezett, tehát tisztességes budapesti számára elfogadhatatlan a személye. Valóban, a Vitézy–Rogán–Ungár hármas a választáson sokak számára visszás kampányt folytatott, ami számos erénye mellett nagy valószínűséggel a választók megvezetésére alapozott.

De így sem volt könnyű dolguk a fővárosi választóknak. Mármint azoknak, akik kevésbé sötét közéletre vágynak. Ennek az egyik oka, hogy Karácsony Gergellyel immár egy évtizede csomagban kapják a Magyar Szocialista Pártot is. Azt a pártot, ami mérhető számú szavazóval már nem rendelkezik, nem is nagyon hasonlít pártra, nem is nagyon politizál, működése leginkább egy kifutóban lévő pitiáner bűnszervezetére emlékeztet.

2014 óta aki Karácsonyra ikszelt, az egyben Horváth Csabának, Molnár Zsoltnak, Baja Ferencnek, Tóth Csabának, Tüttő Katának, Gajda Péternek és társaiknak szavazott bizalmat, és adott felhatalmazást közös ügyeink intézésére.

Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában azzal magyarázta az MSZP-vel való megbonthatatlan barátságát, hogy a pártban vannak olyan szövetségesei, akik őt az elmúlt évek nehézségei során nem hagyták cserben, és akiket már csak ezért sem fog megtagadni. A bajtársiasságon túl van pragmatikus oka is a Karácsony–MSZP-szimbiózisnak: a pénz. A főpolgármester a citált interjúban azt is elismeri, hogy a kampányát a szocialisták finanszírozták.

Ha a politika erkölcsi cselekvés, ahogy Karácsony állítja, akkor adódik a kérdés, hogy lehet-e egy olyan politikai szervezettel spendíroztatni a választási kampányt, aminek a politikája jelentős részben alvilági seftelésből áll. Ez nem a pártszolgálatos sajtó alaptalan rágalma, hanem bizonyítékokkal gondosan alátámasztott tény. Agyzsibbasztó volna felsorolni az elmúlt években felszínre került összes MSZP-stiklit. 14 milliós ügyeskedés a Terézvárosban, szocialista kifizetőhelynek használt kerületi tévé, pártingatlanok magánvagyonná konvertálása Zuglóban, túlárazások és megmagyarázhatatlan milliárdos banki hitel Kispesten. A legfrissebb pedig, hogy fiktív szerződéseket kötöttek az óbudai önkormányzatnál, ami miatt már őrizetbe is vették Czeglédy Gergő szocialista alpolgármestert, aki amúgy szerepelt Karácsony Gergely fővárosi listáján.

A főpolgármesterre a legsötétebb árnyékot az a társaság veti, akik szocialista közreműködéssel kezükbe vették a zuglói parkolást, majd bejutottak a BKV-ba, és ott szisztematikusan fosztogattak.

Emlékezetes: 2019-ben kitört a parkolási botrány. Ekkor Karácsony Gergely maga beszélt arról, hogy Zuglóban az MSZP és a Fidesz megegyeztek parkolásügyben. Azóta tudjuk, hogy a paktum jegyében bűnszervezet vette át a XIV. kerületi parkolásüzemeltetést, és ennek következtében szinte a teljes beszedett pénz, sőt annál is több, szublimált. Amikor Horváth Csaba átvette a kerületet Karácsonytól, mintha mi sem történt volna, első dolga volt tovább és még tovább bővíteni a zuglóiakat megkárosító üzletet. Miközben maga is erkölcsileg aggályosnak nevezte azt.