Gól nélküli meccsen esett ki Szerbia az Európa-bajnokságról

Az angol–szlovén meccs mellett Dánia–Szerbia mérkőzést rendeztek a C csoportban az Eb keddi játéknapjának zárásaként.

Mindkét csapat a továbbjutásért hajtott, Dániának egy döntetlen is elég volt, Szerbiának viszont győznie kellett, hogy ott legyen a nyolcaddöntőben.



Lassú iramban kezdődött a mérkőzés, de a dánok hamar átvették az irányítást, és helyzeteket alakítottak ki. A dán nyomásból azonban nem lett gól, a félidő végére pedig Szerbia is rendezte sorait. Kivéve támadásban, ahol a szerbek jócskán elmaradtak, mindössze egy helyzetet tudtak felmutatni 45 perc alatt.

photo_camera A meccs legviccesebb jelentében Rajković és Wind ölelkezve zuhantak be a kapuba. A gól érvénytelen lett.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A második félidőre egy felélénkült szerb csapat jött ki. Két támadó, Tadić és Jović is bejött, az új játékosok pedig meghozták a várt lendületet az első félidőben tetszhalott állapotban lévő szerb támadójátékba.



A szerbek végül kiharcoltak egy dán öngólt, de a kiugratás pillanatában lesen tartózkodott Jović, így a gól érvénytelen volt.

A dánok egyre távolabbról próbálkoztak, egyre rosszabb eredménnyel. Hjulmandnak volt több látványosan rossz lövése is, neki azért lehetett ekkora a lövőkedve, mert az előző dán meccsen lőtt egy hatalmas gólt távolról.

A szerbek egyre inkább átvették az irányítást, rohantak a gólért, a dánok látványosan visszavettek, megtehették, hiszen nekik jó volt a döntetlen. A meccs vége felé a szerb csatár, Mitrović mindent megtett egy tizenegyes kiharcolásáért, de egyik próbálkozására sem volt kíváncsi a francia játékvezető.

photo_camera Andersen és Mitrović kakaskodik.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

A meccs a vége kevésbé szólt a fociról, poharak repültek be a pályára, egy ember be is rohant a játékosok közé. Pedig foci is volt, a szerbek és a dánok előtt is volt lehetőség, egyikük sem tudott élni vele, így maradt a 0–0.

Szerbia ezzel az eredménnyel kiesett az Európa-bajnokságról, Dánia harmadikként továbbjutott a csoportjából.