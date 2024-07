Rengeteg helyzetet hagytak ki a meglepően jó hollandok, de hármat azért belőttek, így simán nyertek Románia ellen

Nyolcaddöntők Románia Románia 0 - 3 Hollandia Hollandia Vége Donyell Malen 90+3' Donyell Malen 83 ' Cody Mathès Gakpo 20 ' Nicolae Claudiu Stanciu 81 ' Marius Mihai Marin 67 ' Donyell Malen 90+4' Denzel Dumfries 78 '

15-20 perc kellett ahhoz, hogy a hollandok átvegyék az irányítást a hetedik nyolcaddöntőn, az első góljuk után azonban máris mérséklődött a nyitott kérdések száma. Annak ellenére, hogy az 1-0-s állás a végjátékig megmaradt, azaz időnként a tűzzel játszott a Koeman-csapat. A második találat viszont tényleg eldöntött mindent, a harmadikról nem is beszélve.

Bátran kezdték a meccset a románok, az első negyed órában minimum egyenlő erők küzdelme folyt a pályán, de ami a lényeg, sokkal mozgalmasabb volt a foci, mint amit az utóbbi napokban megszokhattunk – leszámítva a spanyolok továbbra is szuper produkcióját –, mind a két csapat kreatívan, gyorsan, gólra törően játszott, kicsit sem emlékeztettek a franciákra, a belgákra vagy a portugálokra.

Az első találatot a hollandok vitték be, a 20. percben Gakpo kapott labdát a jobb oldalon, beljebb húzódott, megcsinálta ugyanazt a cselt, amit az osztrákok elleni gólja előtt is, majd kilőtte a rövidet, Nita kapus beleérni tudott, hárítani nem, 0-1. A folytatásban kb. azonnal volt nagy helyzetük a románoknak az 1-1-hez, eltörték a labdát, ezt követően már egyáltalán nem tudtak nyomni az egálért. A hollandok átvették az irányítást, jellemző adat: a 42. percben 10-0 volt a szögletarány a javukra. Messze jobban mentek, mint eddig a tornán bármikor, más kérdés, hogy az összes helyzetüket kihagyták. Mindeközben bemutatta az Eb legszebb becsúszó szerelését Depayjal szemben a román Dragusin.

Az utolsó pár percben némiképp váratlanul feltámadtak a románok, jelentős lehetőségig mindazonáltal nem jutottak, de a játékrész ráadásában legalább beívelhették az első szögletüket ők is.

photo_camera Gakpo gólt szerzett, örül neki, az egész holland csapattal karöltve Fotó: MAHMUT SERDAR ALAKUS/Anadolu via AFP

A második felvonás elején is a jó foci dominált, főleg a továbbra is roppant agilis hollandok részéről, egymás után jöttek a helyzetek, mindet nem is soroljuk, Van Dyke kapufát fejelt, Nita nagyokat védett, többek között az ezúttal középen felfutó Gakpo lövése alkalmából. Utóbbi szerzett egy újabb gólt is egészen közelről a 63. percben, ezt nem adták meg les miatt.

A folytatásban is Hollandia dominált, de az összes momentum elpuskázódott továbbra is, nem tűnt egészen lehetetlennek, hogy a románok valahogy találjanak egy gólt. Ám ehhez sem elég energikusak, sem elég koncentráltak nem voltak. Így az történt, aminek a dramaturgia alapján történnie kellett: jött a második. Ez is Gakpo érdeme volt, nem hagyta kigurulni a labdát, az alapvonalon tartotta meg, középre tette, Malennek csak be kellett passzolnia a 83. percben. Ami a hosszabbításban történt, már a hab volt a tortán, Malen vágta be a jobb alsóba.

Hollandia összességében nyilvánvalóan szintet lépett, ez után a 3-0 után akár a végső győzelemre esélyesek között is számolni kell vele.