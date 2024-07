Megvan az első videós bizonyíték, hogyan bántalmazzák és erőszakolják meg az afgán nőket a tálib börtönökben

Az elmúlt években számos jelentés szólt arról, hogy az afgán nőkön rendszeresen követhetnek el szexuális erőszakot a tálib börtönökben: a Guardianhez most eljutott felvétel szerint egy emberi jogi aktivistát kínzott és erőszakolt meg - többször - egy csoport fegyveres. A videó az első közvetlen bizonyíték hasonló bűncselekményre.

A laphoz eljutott felvételen hallatszik, ahogyan férfiak utasítják a jól beazonosítható fiatal nőt, hogy vetkőzzön le, majd ketten közülük többször megerőszakolják. A nő eközben megpróbálja eltakarni a kezével az arcát, mivel az egyik fegyveres az erőszakot folyamatosan rögzíti a telefonjával. Majd azt mondják neki:

„Az amerikaiak dugtak titeket annyi éven át, most mi jövünk”.

Az aktivistát azután tartóztatták le, hogy részt vett egy tálibok elleni tüntetésen, majd miután kiengedték a börtönből, elmenekült Afganisztánból és többször is felszólalt a rezsim ellen. A videót ennek hatására, zsarolásként küldték el neki, mondván, ha nem marad csendben, a felvételt elküldik a családjának és közzéteszik a közösségi médiában. A nő szerint a videó egyértelműen azzal a szándékkal készült, hogy megszégyenítsék és elhallgattassák.

photo_camera Afgán nők oktatásért tüntetnek a tálib hatalomátvétel évfordulóján, 2023. augusztus Fotó: ATEF ARYAN/AFP

A felvételt készítő, meztelen férfi a saját arcát is rögzítette, így ő is beazonosítható. A Guardian nemrég tette közzé olyan tizenéves afgán lányok és fiatal nők beszámolóit is, akiket szexuálisan bántalmaztak és megvertek tálib fegyveresek, miután a szigorú hidzsábtörvények megszegése miatt őrizetbe vették őket. Egy nő szexuális bántalmazás nyomait tartalmazó holttestét egy csatornában találták meg néhány héttel azután, hogy letartóztatták.

A tálibok három évvel ezelőtt néhány óra leforgása alatt harc nélkül elfoglalták Kabult, majd bejelentették: véget ért az afganisztáni háború. Az országban nemzeti ünnepnek nyilvánították augusztus tizenötödikét, de sokaknak ez az utolsó dolog, amit meg akarnának ünnepelni: mostanra teljesen kiszolgáltatott afgán nők és lányok tízmillióinak biztosan, akik nehezen megszerzett sikerek után kénytelenek végignézni, ahogy a jogaik megint elpárolognak a szemük előtt. A tálibok legalább tizennégymillió nőt és lányt zártak ki az oktatásból, a munkahelyekről, a közterületekről, az edzőtermekből és a szépségszalonokból, a szigorú öltözködési szabályok megszegéséért is súlyos börtönbüntetés járhat.

Márciusban visszavezették a nők házasságtörés miatti nyilvános megkorbácsolását és halálra kövezését.

Ha bántalmazás - akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak - áldozata vagy, jogod van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap huszonnégy órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. A NANE segélyvonala bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.

Címlap: WAKIL KOHSAR/AFP