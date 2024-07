Giorgia Meloni: A magyar miniszterelnök látogatása után Putyin lebombázott egy ukrajnai kórházat

„A mi álláspontunk Ukrajnával kapcsolatban nem változik, ezt az egész világ tudja. A magyar miniszterelnök látogatása után Putyin viszont lebombázott egy [ukrajnai] kórházat” - idézi a La Republicca Giorgia Melonit a NATO-csúcstalálkozó után, ahol az olasz miniszterelnök Orbán Viktort és olasz EP-szövetségesét, Matteo Salvinit is bírálta.

A Melonival korábban szövetségben álló Orbánnak tíz nap sem kellett ahhoz, hogy az EU soros elnökeként kiakassza az uniós politikusokat diplomáciai útjaival: először Kijevbe látogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, majd titokban Moszkvába repült Vlagyimir Putyinhoz, töretlen lelkesedése pedig innen egészen Pekingig reptette, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott.

„Orbán útjai Putyinhoz és Hszihez? [...] Ha egy kezdeményezés a béke és a diplomácia reményében zajlik, az üdvözlendő. De az, hogy [Putyin, Orbán moszkvai látogatásának másnapján] egy gyerekonkológiát bombáz, azt mutatja, hogy Oroszország részéről nincs igény párbeszédre”,

mondta újságírói kérdésre Meloni.

Az olasz miniszterelnököt helyi idő szerint hétfő este három zászló fogadta a washingtoni St. Regis hotel homlokzatán: az Egyesült Államoké, a szállodaláncé és egy szivárványszínű, a Pride hónap alkalmából - aminek aztán a nap félénél titokzatos módon lába kélt. Az olasz lap szerint a NATO csúcstalálkozója után a katonai szövetség az egyetlen lehetséges pozíciót választotta: a kötéltáncosét, egyensúlyozva a nemzetközi közösség, Joe Biden és Donald Trump, Ursula von der Leyen és a partizán békemisszionárius Orbán és szövetségeseinek érdekei között.

photo_camera Meloni a NATO-csúcson Fotó: SAMUEL CORUM/AFP

Az atlanti álláspont továbbra is sziklaszilárd, csak hát Európában vannak árnyalatai. A Politico pár nappal ezelőtti cikke szerint a magyar miniszterelnök ámokfutása miatt kihátrálhatnak a magyar soros elnökség mögül az Európai Unióban, erre pedig a szövetségben két irányzat van kialakulóban: a csendes kilépők, akik prominens politikusok helyett mostantól arctalan bürokratákat küldenének Budapestre, és a túlteljesítők, akik szívesen konfrontálódnak és tesznek lépéseket azért, hogy Orbánt hátralépésre kényszerítsék.

A Fidesz az európai parlamenti választások után eredetileg a Meloni-vezette Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójához akart csatlakozni - ami a választás után a harmadik legnagyobb tömörüléssé vált - de az olasz kormányfő elutasította a magyar kormánypárt kérését, miután finn, belga, cseh és svéd képviselők is jelezték, hogy oroszbarátsága miatt nem látják szívesen Orbánt. A Fidesz talált egy kifogást, hogy ne tűnjön úgy, mintha vesztett volna: miután felvették a szélsőséges AUR-t (a Románok Egyesüléséért Szövetséget) is az ECR-be, Kocsis Máté bejelentette, hogy valójában ők nem akarnak csatlakozni. Így született meg az Orbán által kezdeményezett új jobboldali pártcsalád Patrióták Európáért néven.

A pártcsaládhoz a héten csatlakozott a két legfontosabb szereplő, a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés és Matteo Salvini olasz Ligája is. „Salvini álláspontja hiába kritikus az Ukrajnának küldött fegyverekkel kapcsolatban, a többség mindig is nagyon egységes volt ebben a kérdésben”, mondta az olasz miniszterelnök, hozzátéve, hogy pártja a programjában leírtaknak megfelelően minden békekezdeményezésben Ukrajnát fogja támogatni. Arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy Orbán a NATO-csúcs után Trumppal is találkozik, Meloni azt mondta:

„Semmi különöset. A vezetők találkoznak egymással”.

A kormányfő szerint Olaszországnak és az Egyesült Államoknak szilárd kapcsolata voltak és van, és konzervatív politikusként is együttműködő lesz, bárki nyeri a novemberi amerikai elnökválasztást.