Iskolai lövöldözőnek csúfolták gyerekkorában Trump merénylőjét

Több interjút is készített a Donald Trumpra rálövő Thomas Crooks korábbi osztálytársaival a New York Times, aki úgy emlékeztek vissza rá, mint okos, de magányos diákra, aki egyedül, lehajtott fejjel sétált végig a folyosókon, az órákon pedig csak ritkán jelentkezett. Ugyanakkor nem emlékeznek arra, hogy erőszakosan viselkedett volna. Az iskolai pályaválasztási tanácsadó is úgy írta le, mint aki inkább egyedül nézegette a telefonját az ebédlőben ahelyett, hogy csatlakozott volna a többiekhez. De sosem került bajba.

photo_camera Thomas Matthew Crooks Fotó: HANDOUT/AFP

Az egyikük, akit a lap Ms. Grooms-nak nevez, azt mondta sokat cikizték a testszaga miatt, és mindig azt mondták, amikor meglátták:



„ Nézd, ott az iskolai lövöldöző!”



Néha terepszínű ruhát viselt, de ezzel nem volt egyedül egy olyan iskolában, ahol lövészklub működik, és ahol régióban a vadászat népszerű időtöltés. Egy középiskolai osztálytársa arról beszélt, hogy Crooks sosem hangoztatta a politikai véleményét.

Republikánusként volt regisztrálva, de a szövetségi kampányfinanszírozási nyilvántartások szerint 2021 januárjában 15 dollárt adományozott egy progresszív ügynek. Édesanyja demokrata, édesapja pedig libertáriánus szavazóként volt regisztrálva.

Ugyanakkor Crooks indítékáról továbbra sem lehet tudni, az FBI kedden közölte, hogy most a mobilját és az elektronikus eszközeit vizsgálják.