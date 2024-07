Most már Zelenszkij is folyton a békéről beszél, de nem egészen úgy, ahogy Orbán

„Nemcsak kötelesek vagyunk megrendezni még ebben az évben a második békekonferenciát, hanem képesek is vagyunk rá. Ez jelentősebb és hatékonyabb lesz, mint az első, de kérjük hozzá az Egyesült Államok támogatását” – mondta Volodimir Zelenszkij a napokban Washingtonban. „Novemberig el kell készítenünk a második nemzetközi békekonferencia tervét, amelynek témája az ukrajnai háború befejezése lesz” – fogalmazott az ukrán elnök július 15-ei kijevi sajtótájékoztatóján.

Ennél is messzebbre ment múlt pénteken, amikor a BBC-nek arról beszélt, a háború „forró szakaszát” ebben az évben befejezhetik, amihez a saját békeformuláján és a békekonferencia formátumán keresztül vezet az út. Mindemellett egységesnek kell lenni, és nyomást gyakorolni Oroszországra. Mondott olyat is, amilyet korábban nem, miszerint az oroszokat rá kell kényszeríteni, hogy asztalhoz üljenek és elgondolkodjanak a háború befejezéséről, ám „ez nem jelenti azt, hogy minden területet erővel kell visszafoglalni, a diplomácia ereje is szerepet játszhat ezen a ponton”.

Vezető ukrán politikusok Zelenszkij elnöktől Dmitro Kuleba külügyminiszteren át az elnöki adminisztrációt irányító Andrj Jermakig június közepe óta állandóan és visszatérően emlegetik ezt a bizonyos a második békekonferenciát – de anélkül, hogy konkrétumokról is beszélnének. Az első, Svájcban megrendezett békecsúcs óta zajlik ez így, annak ellenére, hogy azon az eseményen értékelhető eredmények nem születtek, az oroszokat meg sem hívták, a kínaiak nem mentek el, Joe Biden amerikai elnök kihagyta, a nem annyira tartalmas zárónyilatkozatot pedig az úgynevezett globális dél jelen lévő képviselői nem írták alá, se Brazília, se Szaúd-Arábia, se Dél-Afrika, se India. Magyarország amúgy igen, noha benne volt: az igazságos és tartós béke alapja Ukrajna területi integritása.