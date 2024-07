Provokáló és nyomasztó színháztól Kasszás Erzsin át a politika világába – ő Radnai Márk, a Tisza új alelnöke

„Olyan elképesztően ambiciózus, ami akár az eggyel fölötte lévő generációnak is példaértékű lehet.”

Radnai Márk fiatal rendezőről nyilatkozta ezt Klem Viktor színész még 2015-ben. Az ambíciókról szóló mondatok mostanában kaptak új árnyalatot: az akkor még csak a színházi területen mozgolódó Radnai szombat óta a 30 százalékos Tisza Párt alelnöke, feladata a párt operatív vezetése lesz, és ő felel a rendezvényekért és videós tartalmakért.

Klem szakmailag is agyondicsérte Radnait, azt mondta ebben az interjúban, hogy „elsőként a Márkot ajánljuk, ha valahol rendezőre van szükség. És nem azért, mert ehhez valamiféle személyes érdekünk fűződik, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy ő tud a mostani, friss színházi hangon a legjobban megszólalni”.

Tény, hogy az 1988-as születésű, akkoriban tehát még csak huszonéves Radnai valóban kísérletező, újító, tabudöntögető színházat igyekezett csinálni. Az SZFE-n, Máté Gábor osztályában színészként, Székely Gábor és Bodó Viktor osztályában pedig színházrendezőként végzett színházi szakember formailag is újító előadásokat csinált, tartalmilag pedig nagyjából a prostitúció, drogok, szex háromszögben mozgott.

Ismert nevekkel dolgozott. az egyetem után megalapított 011 alkotócsoport nevű társaságban játszott mások mellett Bata Éva, Trokán Nóra és Anger Zsolt is. A darabokat szponzorációból, például az Átrium támogatásával, vagy önfinanszírozásból mutatták be. Ami ott zajlott, arról Klem azt mondta, „egy nagyon különleges alkotói folyamat. Nincs ugyanis hierarchia, és nem szeretnénk egymást bármilyen szinten kiemelni, vagy elnyomni, hanem szakmailag is, és magánemberként is nyitottak vagyunk egymásra.”

Egyesével töri el

A dicsérő szavak nem csak Radnai ambícióiról és a színházi látásmódjáról tanúskodnak, hanem arról is, hogy munkatársai kedvelték és lojálisak voltak hozzá. A 2015 novemberi interjú ugyanis pár hónappal azután készült, hogy Radnai az ujjtöréses fenyegetésével került be a hírekbe.

A 011 alkotócsoport 2015 májusában mutatta be a Closer című darabot Radnai rendezésében, Anger Zsolt, Dobó Kata, Osváth Judit és Kovács Ádám szereplésével. A korábban hollywoodi sztárok főszereplésével filmként híressé váló történet Radnai-féle adaptációjáról írt rosszakat Koltai Tamás színikritikus, mire Radnai levélben közölte vele, hogy ha még egyszer meglátja valamelyik előadása közelében, akkor egyesével töri el minden ujját. Az Átrium emiatt felfüggesztette az előadás játszását.

Radnai azt írta ekkor, hogy nem a kritikán borult ki, hanem azon, hogy Koltai azt mondta a rendező munkáltatójának, hogy valaki tanítsa meg Radnait rendezni. Radnai szerint ez így nem etikus, és nem is kritikusi feladat.

Olaj volt a tűzre, hogy a botrány közepette Radnai és Magács László, az Átrium művészeti igazgatója adott egy interjút a Librariusnak a darabról és az egész helyzetről, majd Radnai az elkészült kéziratot elolvasva az interjút készítő újságírót is megfenyegette, hogy eltöri a kezét, ha megjelenik a beszélgetés.

Anger Zsolt egy ironikus posztban egyszerre dicsérte, védte meg és szidta le Radnait, azt írta, „kivételesen érett gondolkodású, nagyon jó meglátásokkal rendelkező, okos embernek tartalak, olyannak, akire ezen a pályán még nagy jövő vár. Ha az előttünk álló évtizedekben amit közös munkával töltünk majd, még egyszer ilyen meggondolatlan baromságot teszel, mint ennek a levélnek a megírása, akkor beverem a pofádat.”

Nem sokkal később Koltai meghalt, Radnai pedig az egész történetet megpróbálta letagadni-bagatellizálni, mire Upor László, a darab fordítója kiborult, és „Radnai Márk rendező következetesen arrogáns magatartásáról” írt.

A darabot aztán átformálták, egy szereplőt lecseréltek, és úgy indították újra. Az új szereplő, Bata Éva is dicsérte Radnait, azt nyilatkozta, „hihetetlenül szeretem azt a fajta szellemiséget, amit ők kialakítottak, illetve, ahogyan Márk dolgozik.”

Addig szerette a kritika

Az ujjtörős fenyegetést Radnai személyisége és stílusa mellett az is magyarázhatta, hogy a rendezőnek korábban nem nagyon kellett ilyesmivel szembesülnie. Nem csak kollégái mondtak róla jókat, hanem addig a 011 darabjairól sem írtak különösebben rosszat a lapok.