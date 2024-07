Amerikai elméleti fizikustól a szülőkön át Istenig – a magyar olimpikonok példaképei

A Párizsban versenyező magyar olimpikonokról igyekezett elárulni pár személyes dolgot a Magyar Olimpiai Bizottság csapatkönyve. Mi a titkos vágyuk, amit most elárulnak, hogy hívják a háziállatukat (a kalapácsvető Gyurácz Réka nyulát például Pörköltnek), mi a kedvenc ételük. Volt egy kérdés arról is, hogy ki a példaképük. Nem mindenki töltötte ki, de elég sokan.

A legtöbben a legközelebbi rokonaikat jelölték meg: az édesanyjukat (ahogy a dzsúdós Ungvári Attila is, megemlítve, azért is büszke külön az édesanyjára, mert 10 gyereket nevelt, közülük Attila mellett Miklós is olimpikon volt, 2012-ben ezüstérmet szerzett), édesapjukat, szülőket közösen, esetleg nagyszülőket, férjeket, feleségeket, testvéreket (a kajak páros és négyes tagja, Pupp Noémi a dzsúdóban induló Rékát).

A többség általában ha sportolót választott, akkor hazai pályán nézett körül. A kajak-kenusok közül többen a kétszeres kenus olimpiai bajnokot, a 36 évesen elhunyt Kolonics Györgyöt írták be, az úszók az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztinából vagy a számos nagy versenyről szekérnyi érmet hazahozó Cseh Lászlóból merítenek erőt, de Hosszú Katinka neve is előkerült. A sportlövők nem feledik Takács Károlyt, aki miután egy gránátbalesetben elvesztette a jobb kézfejét, megtanult bal kézzel lőni, úgy lett kétszeres olimpiai bajnok.

Előfordul az is, hogy valaki egy mostani csapattársát tartja példaképnek. A tavalyi budapesti világbajnokságon 10. helyet szerző hétpróbázó, Nemes Rita a vébén negyedik Krizsán Xéniát jelölte meg (aki a szüleit).

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

A kardcsapat két tagja, Battai Sugár Katinka és Pusztai Liza a társukat, Márton Annát írták be. Maga Márton Anna a hatvanas évek legendáját, Pézsa Tibort tartja a példaképének. A dzsúdós Pongrácz Bence idolja a Tokióban bronzérmet szerző Tóth Krisztián, ők most együtt versenyezhetnek.

Érdekes, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áront csak egy sportoló, a kardozó Szűcs Luca jelölte meg. A most 22 éves Szűcs azt írta, „10 évesen Szilágyi Áron londoni győzelme, és a csillogó vívóruha, a gyors, harcias mozgás inspirálta".

photo_camera Márton Anna, Szûcs Luca, Pusztai Liza és Battai Sugár Katinka (b-j), az aranyérmes magyar csapat tagjai a nõi kardcsapatok versenyének eredményhirdetése után a milánói vívó-világbajnokságon Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Három férfi pólós példaképe Benedek Tibor, a női vízilabdázók közül ketten is csapattársukra, Keszthelyi Ritára néznek fel (akinek a példaképe a spanyol teniszező, Rafael Nadal, nemcsak neki, még három másik magyar olimpikonnak is).

A fent felsoroltak mellett még számos magyar olimpiai hős bukkan fel a listán. Talán kevéssé ismert Szabóné Molnár Krisztina, aki szertornászként (1992, Barcelona) és atlétikában (rúdugrás, 2004 Athén és 2008 Peking) is részt vett olimpián. Őt a tanítványa, Klekner Hanna jelölte meg példaképként.

A külföldi sportolók közül a legnépszerűbb Michael Jordan (5-en írták be), Lebron James és Michael Phelps (3), Stine Bredal Oftedal, Roger Federer, Michael Schumacher és Cristiano Ronaldo (2-2).

Nemcsak hozzátartozók és sportolók szerepelnek a példaképek között. A Felvidéken született vízilabdázó, Rybanska Natasa Istent írta be, a kalapácsvető Rába Dániel Jézus Krisztust, az úszó Szabó-Feltóthy Eszter Mary Poppinst, a birkózó Nagy Bernadett Stephen Hawkingot, a kajakos Varga Ádám Richard Feynman amerikai elméleti fizikust. A Tokióban ezüstöt szerző Varga azt mondja, „nagyon érdekli a fizika, örömmel elbeszélgetne Richard Feynman amerikai elméleti fizikussal, de Newtonnal is lett volna közös témája”.

A kajakos Csipes Tamara példaképei az erős nők, a vízilabdázó Leimeter Dóráé mindenki, aki az álmaiért küzd, a sportlövő Mészáros Eszter maga szeretne mások példaképe lenni.