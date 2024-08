Kós Hubert olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban

photo_camera Kós Hubert Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

Aranyérmet szerzett Kós Hubert 200 méteres hátúszásban a párizsi olimpián. Kós ideje 1.54.26 lett.

Kós Hubert 50 méternél negyedikként fordult, 100 méteren már harmadik volt, 150-en második, de még mindig 1 másodperces hátránnyal lemaradva a görög Christou mögött. Viszont az utolsó 50-en, és végképp az utolsó 25 méteren, hatalmasat hajrázott, és győzött.

A legjobb idővel tudta le az elődöntőt szerdán, aztán az esti középdöntőben egy kerek másodperccel erősebbet úszott, és elsőként kvalifikálta magát a döntőbe.

Az olimpiai csúcstartó Jevgenyij Rilov távollétében a szám egyik esélyesének számított, azután pedig végképp, hogy Ryan Murphy csak hatodik lett az előfutamban, nem jutott döntőbe.

Kós az idei olimpián a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is rajthoz állt és ott nyolcadik lett a csapattal. 100 méter háton 10. lett, nem jutott döntőbe. Ott az előfutamban országos csúcsot úszott, a középdöntőben viszont nem tudott javítani. Ebből azt a tapasztalatot szűrte le, hogy jobban be kell osztania az erejét, a 200 előfutamot ezért lazábban is vette.

Kóst évek óta az egyik legnagyobb tehetségként tartják számon a magyar úszóvilágban.

Két éve Rómában 200 vegyesen Európa-bajnoki címet nyert, akkor vitte el magával Michael Phelps legendás edzője, Bob Bowman Arizona State University-re, ott készült a tavalyi szezonban végig.

Tavaly Fukuokában pedig 200 háton, azaz a most úszott számában, világbajnok lett.

A győzelme után az M4-nek nyilatokozva eleinte csak azt tudta ismételgetni, hogy nem hiszi el, hogy ez megtörtént. Elárulta, hogy abban a gatyában úszott, amiben a vébét is megnyerte. Majd közölte, "valahogy megtanítottak arra, hogyan kell a döntőben jól úszni".