Dél-Szudán csodálatos kosárválogatottja kiesett, de mint minden meccsén, a szerbek ellen is teljes erővel küzdött

Dél-Szudán nem jutott a legjobb nyolc közé a párizsi olimpia férfi kosárlabdatornáján, miután a csoportkör utolsó meccsén, nagy csatában, 96-85-re kikapott Szerbiától. A 2011-ben függetlenné vált ország válogatottja így is sporttörténelmi tettet hajtott végre: nemcsak kijutott a mindössze 12 csapatos olimpiai versenyre, de még győzni is tudott, Puerto Ricót verte meg, és az NBA-szupersztárokból álló amerikaiakat is jobban megizzasztotta (86-103), mint eddig bárki.

Szombat este a Szerbia–Dél-Szudán összecsapással zárult az olimpiai férfi kosártorna csoportköre. A résztvevő 12 válogatott a torna első szakaszában három csoportban játszott, minden csoportból az első kettő jutott a nyolc közé, illetve ez ugye még csak hat csapat volna, tehát a csoportok két legjobb harmadikja is továbbment.

Az A csoportot a gyakorlatilag csak NBA-játékosokból álló Kanada simán nyerte (három győzelem), Ausztrália (egy győzelem, két vereség) csak jobb pontkülönséggel lett második Görögország (ugyanúgy egy győzelem, két vereség) előtt, és kiesett Spanyolország.

A B csoportban a világbajnok németek mindenkit megvertek, második helyen a házigazda franciák végeztek (két győzelem, egy vereség), harmadikok lettek brazilok (egy győzelem), és kiestek a japánok (három vereség).

A C csoport győztese az USA (három győzelem), második továbbjutó Szerbia (két győzelem), harmadik lett Dél-Szudán, negyedik, három vereséggel Puerto Rico.

Brazília lett a legjobb harmadik, -7-es kosárkülönbséggel, Görögország -8-as különséggel állt, Dél-Szudán -6 ponttal állt a harmadik helyen csoportjában az utolsó meccs előtt, tehát ha ki is a kap szerbek ellen, de a pontkülönbsége jobb, mint a görögüké, nyolc közé jut. Ehhez két ponttal vagy kisebb különbséggel kellett volna kikapniuk.

Ahogy korábbi két találkozójukon, a dél-szudániak most is hihetetlen energiával küzdöttek a sokkal esélyesebb, jobb képességű játékosokból álló Szerbia ellen. A szerbek ugyan végig vezettek, de ahányszor megpróbáltak volna ellépni, az afrikaiak szívós, agresszív védekezéssel és néhány bravúros kosárral egál közelébe küzdötték vissza magukat, egyszer a vezetést is átvették. Szükség volt a két NBA-szupersztár, a háromszoros MVP Nikola Jokic (22 pont, 13 lepattanó) és a nagy dobóformában játszó Bogdan Bogdanovic (30 pont, 8 assziszt) minden tudására, hogy a szerb válogatott őrizze az előnyt.

Az utolsó negyed második felére viszont a hősies védőmunka fölőrölte a dél-szudániak erejét. Valószínűleg sokat számított az is, hogy a csapat legjobbja, az irányító Carlic Jones könnyebb bokasérülést szenvedett, és játékban maradt ugyan, de érezhetően bizonytalanabbá vált. Egyre több dél-szudáni dobás pattant le a gyűrűről. A szerbek a vége előtt öt perccel tíz pont fölé tudták vinni a különbséget, de amikor már úgy tűnt, hogy bedarálják az ellenfelet, az afrikaiak még egyszer összeszedték minden erejüket, mínusz tizenhét pontról újra fölzárkóztak, de csak hét pontra tudták megközelíteni a szerbeket, végül az utolsó perc büntetődobásaival állt be a 96-85-ös végeredmény.

photo_camera Wenyen Gabriel egyik gyűrűrengetp zsákolása Nikola Jokic orra előtt. Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Az alig 13 éve, és azóta is inkább csak papíron létező, évtizedek óta véres polgárháborúk, népirtások, törzsi viszályok sorozatát elszenvedő, sokmilliónyi menekültet kibocsátó ország válogatottja nem jutott a legjobb a nyolc közé, de a tavalyi világbajnokságon elért 17. hely után megerősítette a pozícióját a világ legjobb válogatottjai között. És muszáj ismételni: sporttörténelmi tettet hajtott végre. A csapat több játékosa is menekülttáborban született, szinte mindegyikük olyan családból származik, amelyet elűztek az otthonából. Az országban nincs egyetlen fedett kosárpálya sem. Az egykori NBA-allstar, a dél-szudáni kosárszövetség elnöke, Luol Deng és edzői stábja elképesztő munkát végzett. Azzal is, hogy a világ minden pontjáról összeszedte a dél-szudáni származású játékosokat, de képes volt olyan taktikát kidolgozni, olyan fazon adni a csapatnak, hogy az egyáltalán nem világsztárkaliber, többnyire inkább másodvonalbeli (NBA G League-szint, kábé) kosarasok képesek voltak egyenragú félként küzdeni a világ legjobbjai ellen is.

Az olimpiai férfi kosárlabda kedden a negyeddöntőkkel folyatódik

11 órakor Németország–Görögország;

14.30-kor Szerbia–Ausztrália;

18.00-kor Franciaország–Kanada;

21.30-kor Egyesült Államok–Brazília.

Az elődöntőket pedig 8-án, csütörtökön játsszák.