Jelentősen drágult a nyaralás tavalyhoz képest

A nyaralással kapcsolatos valamennyi szolgáltatás többe kerül idén nyáron, mint 2023-ban - derült ki az RTL Híradó riportjából.

A KSH adatai alapján az apartmanok 15, a 3 csillagos szállodák 9, a panziók pedig 7 százalékkal emelték az áraikat 2023-hoz képest.

Az étkezés is drágult. Az éttermekben 8, a büfékben 9 százalékkal kérnek többet, mint egy évvel ezelőtt.

photo_camera Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Az áremelkedés az intézményeket is érinti. A múzeumi és állatkerti belépők ára is növekedett, egyaránt 13 százalékkal. A múzeumokban 1780 forintba, az állatkertekben 3200 forintba kerül most egy átlagos belépőjegy.

A szállodaszövetség elnöke az RTL Híradónak azt mondta, a nyaralók fele külföldön, főleg a horvát tengerparton költi a pénzét, ami szerinte alig drágább Magyarországnál.

A horvát idegenforgalmi közösség szerint már tavaly rekordszámú, 728 ezer magyar nyaralt Horvátországban. Ez 21 százalékkal több, mint 2022-ben.