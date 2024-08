Folytatódik a visszaváltós palackháború, a MOHU szerint „érdekeset” állít a Sziget ügyvezetője

A MOHU szerint érdekeseket állít a fesztivál hulladékgazdálkodásáról a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. ügyvezetője. Szerinte ugyanis a MOHU nem teremtette meg a visszaváltási rendszer feltételeit a Szigeten, ezért döntöttek úgy, hogy nem terhelik rá az 50 forintos visszaváltási díjat a fesztiválozókra.

A MOHU erre reagálva közölte: a feltételek megteremtése a rendezvényszervező felelőssége volt, sőt a Szigetnek ők több megoldást is felajánlottak, ám egyikre sem volt nyitott a Sziget. Elutasították a visszaváltási pontok létrehozását, amelyek ugyanolyan pénzügyi és szállítási feltételekkel működtek volna, mint a boltokban.

photo_camera Fotó: Herczeg Márk/444

A hulladékgazdálkodási cég szerint ők felajánlották azt is, hogy a Szigeten működő vendéglátóhelyeknél megmaradt, fogyasztónak át nem adott italcsomagolásokat is összegyűjtötték volna, elszállították volna, és el is számolták volna a vendéglátóhelyeknek.

Kritikaként fogalmazza meg a társaság azt is, hogy

„az ezen felüli palackokat a Sziget szelektív konténerekbe gyűjti, amely palackokat ők váltanak vissza és amelyekért a MOHU kifizeti az 50 forintot. A fesztiválon több százezer palackot fogyasztanak, vagyis a Szigethez beérkező bevétel így akár több tíz millió forint is lehet. Az hogy ezzel a pénzzel mi lesz, az a fesztivál szervezőinek a döntése”.