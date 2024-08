It ends with us: habos-könnyes filmmel köpi szembe Hollywood a családon belüli erőszak áldozatait

2024 nyári filmszenzációja az It ends with us című romantikus dráma, ami már műfajmeghatározásában rámutat arra, mennyire álságos és hazug módon közelít a film-, és nem mellesleg a könyvipar is az olyan fajsúlyos témákhoz, mint a családon belüli erőszak.

Az erőszak ugyanis soha nem romantikus.

Az It ends with us a romantikus irodalom állócsillagának, Colleen Hoovernek az azonos című, 2016-ban megjelent regényéből készült. Az írónőről azt kell tudni, hogy ez a legismertebb (amúgy kétrészes) alkotása, elsősorban fiatal felnőtt nőknek ír, méltatói leginkább azt emelik ki, hogy nem fél belemenni kényelmetlen témákba sem. A Time magazin 2023-ban beválogatta a világ 100 legbefolyásosabb embere közé, köteteiből eddig több mint 20 millió fogyott világszerte.

Az It ends with us a New York Times puhakötésű fikciós szépirodalmi listáján 166 hete szerepel a top10-ben, jelenleg is az első helyen áll. Idehaza is hasonlóan teljesít: a Moly.hu-n több mint 4500 olvasó véleményezte, jelenleg 93 százalékos (csak viszonyításként, az Ivan Gyenyiszovics egy napját 750-en értékelték, 91 százalékra taksálva Szolzsenyicint).



Értelemszerű volt, hogy egy ekkora könyvszenzációból készül film is, igazából inkább az volt a csoda, hogy ennyit kellett rá várni.

Amiért megőrülnek

A romantikus regényként definiált műalkotás sztorija nagyjából annyi, hogy a főszereplő nő családi traumákat hordoz (az apja verte az anyját), a fiatalkori szerelmétől elszakították, aztán amikor felnő, és az apja meghal, viharos gyorsasággal beleszeret egy fasziba, aki eleinte nem akar elköteleződni, aztán persze mégis, erre kiderül, hogy bántalmazó alkat. Közben persze a fiatalkori szerelem is visszaköszön. A végét nem mondom el, de nagy meglepetés abban sincs, a második rész pedig szerencsésen elvarr minden boldogtalan szálat.

A film ehhez vizuálisan annyit tesz hozzá, hogy a faszinak olyan hasfala van, hogy attól spontán orgazmusa lesz a női szemnek, a nő pedig még bántalmazva is annyira patikán néz ki, ahogy hétköznapi nő akkor se, amikor élete nagy eseményén vesz részt. Csillogó tűsarkú, gondosan dauerolt hajkorona, mindig szépen manikűrözött körmök és vakítófehér fogsor, önerőből felépített csodás munkahely, sírig tartó sisterhood-barátság.

Csak az a hülye bántalmazás ne lenne.

Illetve de, a rajongók pont azért őrülnek meg a történetért, mert olyan bátran mutatja meg, milyen nehéz kilépni egy bántalmazó kapcsolatból, hogyan húzza be a szerelem a szeretetre éhes nőt, és hogyan válik igazi harcos amazonná, amikor képes végül saját lábára állni, és elhagyni a bántalmazó férfit.