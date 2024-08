Karácsony a Szabadság-szoborra tervezett keresztről: Nem támogatom az utólagos belebabrálást

„A gellérthegyi Szabadság-szobrot Budapest fordulatos történelme során már éppen elegen akarták saját ideológiájuk, politikai céljaik szolgálatába állítani. Alig több mint harminc éve sikerült végre megszabadítani minden tehertételtől, és lett végre az, ami: a magyar szabadság szimbóluma. Most a kormány a talapzat átépítésével, a már létező szimbólumot új szimbólummal írná felül, jogos és érthető vitát keltve ezzel” – írja Karácsony Gergely főpolgármester a szombat délelőtti posztjában arra a hírre reagálva, hogy a kormány Várkapitányság nevű nonprofit vállalata óriási keresztet helyezne el a szobor talapzatán.

A főpolgármester szerint „káros minden olyan szándék, amely a város élő szövetét akarja megbontani, és ezzel a budapestiek sokszínű közösségét megosztani”. Ezért, mint fogalmazott,

„a magam részéről nem tudom támogatni, hogy utólagos belebabrálással bontsák meg a letisztult, mindeddig közmegelégedésre a város jelképévé vált műalkotás egységét”.

Karácsony szerint a szobor szimbolikusan is, de gyakorlatilag is a budapestieké, a fővárosé. „A szobor ugyanis (...) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonnyilvántartásában hosszú évtizedek óta szerepel. A Várkapitányságnak már korábban is jeleztük, tegnap pedig újra nyomatékosítottam, hogy a szobor talapzatának tervezett átépítése a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása nélkül nem lehetséges”, írta a posztjában. Szerinte ezért

„a Szabadság-szoborról nem a Várkapitányság, nem a kormány hoz döntést – de a műemlék kiemelt jelentősége miatt nem is a főpolgármesternek, vagy a közgyűlés valamely bizottságának dolga ez – hanem meggyőződésem szerint a Fővárosi Közgyűlés nyilvános ülésének kell erről határoznia”.

A Gellért-hegyi szoborra tervezett kereszt ötletének a fogadtatása egyelőre enyhén szólva sem túl pozitív. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetése, illetve más művészek, közéleti szereplők, tudósok népszavazást kezdeményeztek a fővárosi közgyűlésnél, hogy megakadályozzák a kereszt elhelyezését, de tiltakozott ellene a kormánypárti Demokrata lap főszerkesztője, Bencsik András is, aki szerint a kereszttel megaláznák a művet. Hogy miért izgalmas ötlet rátenni egy keresztet az eredetileg szovjet hősöknek épített emlékműre, ami egyszerre két elnyomó hatalomnak volt a városi díszlete, arról bővebben ebben a cikkben írtunk.