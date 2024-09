A Madách-gimnázium igazgatójának leváltása miatt tüntetnek a Belügyminisztérium előtt

Tudósítónk gyorsjelentése szerint ezres nagyságrendű tüntető gyűlt össze a belügyminisztérium épülete előtti délutáni tüntetésre, amit a Madách gimnázium igazgatójának leváltása miatt hívtak össze. A jelenlévők szimbolikusan okoseszközöket dobtak egy kartondobozba, aztán üzeneteket olvastak fel, majd elkezdődtek a beszédek Egy beszédet mondó matektanár elsírta magát. A tömegben megjelent sokak mellett Magyar Péter is. Az eseményről részletes tudósítást írunk és videó is készül, addig is nézd végig a folyamatosan készülő fotókat, garantáltan megéri!

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

photo_camera Ez az okoseszközök doboza. Fotó: Bankó Gábor / 444

photo_camera Kétségbeesett matektanár, kiváló színösszeállítású outfitben. Fotó: Bankó Gábor / 444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

photo_camera Magyar Péter a tömegban Fotó: Bankó Gábor / 444

photo_camera Nem könnyű pillanat. Fotó: Bankó Gábor / 444

photo_camera Van mondanivalójuk. Fotó: Bankó Gábor / 444