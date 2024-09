Németország további 12 önjáró löveget küld Ukrajnának

Németország 12 darab PhZ 2000 típusú önjáró löveget küld Ukrajnának. A 150 millió euró értékű szállítmányt Boris Pistorius német védelmi miniszter jelentette be a németországi Ramstein amerikai légitámaszpontján.

Pistorius azt mondta, az önjáró lövegek közül 6 darabot még idén Ukrajnába szállítanak. A maradék 6 darabot pedig jövőre. Németország 2022 szeptemberében 14 darab önjáró löveget küldött Ukrajnának. A miniszter emellett arról is beszélt, hogy európai partnereikkel minél hamarabb át akarnak adni 77 darab Leopard-harckocsit is Ukrajnának.

photo_camera Boris Pistorius Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A ramsteini találkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter is részt vett. Austin bejelentette, hogy Joe Biden amerikai elnök újabb, 250 millió dollár értékű támogatást hagyott jóvá Ukrajna számára.

Zelenszkij pedig ismét sürgette nyugati szövetségeseit, adjanak az ukránoknak nagy hatótávolságú rakétákat, hogy oroszországi célpontokat is támadhassanak. Azt is mondta, hogy további F-16-os vadászrepülőgépekre is szüksége lenne az ukrán hadseregnek. (via Spiegel)