Előbb csak villogott, majd bemutatott, végül büntetőfékezett a Nagyon Siető Sofőr

Nagykanizsa irányába tartott az M7-esen az a harmincas éveiben járó férfi sofőr, aki Szántód közelében ideges lett, mert a belső sávban előtte haladó, több másik járművet előző autó lassabb volt nála.

Mivel véleménye szerint a másik autó feltartotta a haladásban, többször villantott a távolsági fényszóróval, majd, miközben végül sikerült megelőznie a lehúzódó járművet, még be is mutatott neki - amit a másik sofőr viszonzott is.

Az addig nagyon siető autóvezető erre lassítani kezdett, mire a másik a belső sávban megpróbálta visszaelőzni. Ezt már nem tűrhette, így bevágott, és bármiféle forgalmi ok nélkül, hogy elégtételt vegyen, büntetőfékezett egy nagyot. A mögötte haladó jármú vezetője is fékezett, de nem tudta már elkerülni az ütközést, hátulról a büntetőfékező kocsiba csapódott.

A balesetben senki sem sérült meg, a Kaposvári Járási Ügyészség viszont közúti veszélyeztetés bűntette miatt vádat emelt a büntetőfékező férfival szemben.

A Siófoki Járásbírósághoz benyújtott vádiratban az ügyészség a férfival szemben

felfüggesztett börtönbüntetés, pénzbüntetés, és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.

Egyébként teljesen érthetetlen, miért gondolja bárki, hogy a büntetőfékezés értelmes ötlet (túl azon, hogy amúgy szabálytalan és iszonyatosan veszélyes). Így néz ki a kocsi, ami hátulról beleszaladt a büntetőfékezőbe:

photo_camera Fotó: Somogy Vármegyei Főügyészség

És így járt a büntetőfékező: