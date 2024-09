Kamu üdülőközponttól a rejtélyes X fogolyig sorjáznak a Moszad hírhedt fedőcéges műveletei

Jason Katsoukis ausztrál újságíró 2009 októberében hihetetlennek tűnő emailt kapott. Egy névtelen forrás kereste meg a Jeruzsálemben élő, és onnan tudósító férfit, és azt javasolta, hogy nézzen utána három ausztrál állampolgárnak.

A három ember ugyanis a titokzatos forrás szerint a Moszad kéme. Azt állította, hogy mindhárman Európában, egy Moszad által létrehozott fedőcégnél dolgoznak, amely elektronikus eszközöket árul Iránnak és más országoknak.

Katsoukis nem akart hinni a szemének, azt gondolta, túl erős, túl jó ez a tipp ahhoz, hogy igaz legyen. Elkezdett utánajárni a történetnek. A cég tényleg létezett, milánói volt, és tényleg ausztrálok dolgoztak ott. Sikerült is felvennie a kapcsolatot közülük kettővel, az egyikük neve Ben Zygier volt. A történetből végül az izraeli szolgálatok történetének egyik hírhedt sztorija kerekedett ki.

Miközben Katsoukis dolgozott a sztorin, 2010 januárjában egy Moszad-egység Dubajban megölte a Hamász vezérét, Mahmúd al-Mabhúhot. A gyilkos elitosztag tagjainak hamis német, ír, brit és ausztrál útlevelei voltak, és az újságíró ezek alapján felismerte azt a Moszad-módszert, a kettős állampolgárok hamis útleveleinek módszerét, ami után ő is éppen nyomozott.

Az újságíró ekkor úgy vélte, itt az idő, hogy megkeresse Zygiert. Elmondta neki, min dolgozik, és megkérdezte tőle, hogy a Moszadnak dolgozik-e. Zygiert mindent tagadott, de nem csapta le a telefont, majd egy idő után elküldte Katsoukist a faszba („said fuck off”). A milánói cég ügyvezetőjét is felhívta Katsoukis, ő is tagadott mindent, de közben kíváncsi volt, mit tud az újságíró, és azt kérte, beszéljenek majd még. Végül az újságírónak egy hírszerzési forrással sikerült megerősíttetnie az információt, és 2010 februárjában megjelent a cikk a három, Moszadnak kémkedő ausztrálról, de nevek, beleértve a fedőcég nevét is, nem kerültek bele az írásba, mint ahogy az európai ország neve sem.

X fogoly és az Iránnal bizniszelő cég