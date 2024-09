Gyurcsány: Ez futtatófiúknak a kurvatempója

Gyurcsány Ferenc kedd reggeli futása előtt élőben jelentkezett be Facebookon, hogy válaszoljon a kérdésre, „van-e olyan budapesti ügy, amiben szerintem is igaza van a Tiszának”, de előtte – mint mondta, tett „pár megjegyzést”, és tett is: kifejtette álláspontját a budapesti közgyűlés következő hetekben várható megalakulásával kapcsolatban.

„...mert a tegnapi budapesti szövegemnek egy fontos alapállítását, mintha rosszul fordította volna le a média” – kezdte Gyurcsány, aki aztán hosszan folytatta:

„Szerintem nem lehet játszani az emberekkel. Nem lehet, hogy mondjam... közéletben nem ismert nevű állampolgárok sokaságával, munkahelyen, iskolában, utcán... nincs senkinek semmilyen erkölcsi felhatalmazása, hogy anélkül, hogy azt megmagyarázná, egyszerűen annyit mondjon, hogy kirugdalok mindenkit Budapestről. Hát miért? Hát mert eddig itt voltak! Kérem szépen, ez disznóság, ez mocskos dolog, ilyet nem csinálunk! Ha valaki söpörni akar, az menjen ki az udvarra vagy a konyhába vagy nem tudom hova! Söpörgetni politikában, közéletben, úgy, hogy nem mondjuk meg, hogy kinek miért kell felelősséget vállalni, az egész egyszerűen eget verő disznóság” – mondta Gyurcsány, aki ezután arról beszélt, hogy szerinte a fővárosiak Karácsony Gergely megválasztásával „inkább azt mondták, hogy rendben volt az, ami Budapesten történt”.

„Nyilván nem tökéletes minden, de inkább rendben volt. Karácsony embereit most kirugdalni egymás után, csak azért, mert szolgálták az elmúlt öt évben a várost, az én szerintem nincsen rendben. Én nem tudom, hogy mi a baj például Kiss Ambrussal. (...) Miért kell őt kirúgni? Mondja már meg nekem valaki! Mi az ő bűne? Hogy ért hozzá? Hogy lojális volt a megválasztott főpolgármesterhez? Hogy onnan kezdünk, hogy mindenki ki van rúgva... miért is? Kérem szépen, hát ez... hogy mondjam... futtatófiúknak a kurvatempója!

Gyurcsány azt végül elfelejtette elmondani, hogy van-e olyan budapesti ügy, amiben szerinte is igaza van a Tiszának, úgyhogy ezt végül kommentben fejtette ki: „Na, közben meg azt nem mondtam el, hogy miben van igaza a Tiszának. Hát szerintem abban, hogy elnökük nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe. Szerintem ez helyes. Nem ez a dolga az elnöknek. Nem is kell ezt a döntést kritizálni. Mondom, szerintem.”