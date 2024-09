Tömegével mennek vissza Szíriába a menekültek, mert Libanonban most még rosszabb

Az izraeli légicsapások miatt a hét eleje óta 13 500 ember menekült el Libanonból Szíriába, ahol 2011 óta polgárháború dúl, és emiatt onnan az évek során csak Libanonba másfél millió ember menekült - közölte csütörtökön a bejrúti belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint mindenekelőtt szíriai állampolgárokról van szó. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) viszont a szomszédos országba menekülő libanoni állampolgárokról is beszámolt.

photo_camera Libanonból menekülők a szíriai határnál Fotó: LOUAI BESHARA/AFP

A szíriai menekültek helyzete mindig is sanyarú volt a gazdasági nehézségekkel küszködő Libanonban. Sokan az egyre ellenségesebb közhangulat miatt már évekkel ezelőtt rákényszerültek arra, hogy visszamenjenek Szíriába, még úgy is, hogy ott üldöztetéstől kell tartaniuk. Basszám Mavlávi libanoni belügyminiszter bejrúti sajtótájékoztatóján közölte: az, hogy ilyen nagy számban keresnek menedéket szíriai állampolgárok a saját hazájukban, azt bizonyítja, hogy további szíriai menekültek is visszatérhetnek.

Hétfőtől kezdve a szíriai határtól több kilométeres busz- és gépkocsisorok kígyóztak, és az AP tudósítói látták, hogy néhány család gyalog teszi meg az utat. Szíriába érve az emberek órákig vártak arra, hogy a túlterhelt határőrök megvizsgálják őket, a segélyszervezetek pedig élelmiszert, vizet, matracokat és takarókat osztogattak. A migráció irányának megfordulása azért is szokatlan, mert Szíriában jelenleg is polgárháború dúl.

Hogy mi zajlik most Libanonban, arról ebből az interjúból érdemes tájékozódni. (AP, MTI)