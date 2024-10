Románia kiürül

A román miniszterelnök szerint az egész rendszerváltás utáni politikustársadalom felelős azért, hogy becslések szerint már közel 6,5 millióan hagyták el Romániát, írja az MTI. Marcel Ciolacu a becsléseknél beszámította a Moldovából emigrált 1,2 millió embert is.

photo_camera Marcel Ciolacu román miniszterelnök Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

„Nemcsak a hozzáadott értéket veszítjük el: Románia jövőjét is elveszítjük, hiszen azok a fiatalok, akik ma külföldön dolgoznak és fejlődnek, külföldön alapítanak családot” – mondta Ciolacu egy konferencián, ahol külföldön élő román üzletemberek és cégvezetők találkozhattak belföldön élőkkel.

A miniszterelnök szerint ez hatalmas veszteség úgy is, hogy a külföldön élő románok évente a GDP 2 százalékát kitevő összeget, 6,5 milliárd eurót küldenek haza. Ciolacu azt mondta, nem elég pénzzel támogatni a hazatérőket, fontos a politikai stabilitás is, amit az utóbbi néhány évben – ő úgy látja – a koalíciójának sikerült is megteremteni.