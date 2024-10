Szlovákia segít evakuálni néhány magyart Libanonból

„Rövidesen további magyar állampolgárokat menekítenek ki Libanonból, ennek lehetőségét a két ország közötti megállapodás alapján ezúttal Szlovákia fogja biztosítani az evakuációs légijáratával” – jelentette be Szijjártó Péter pénteken Budapesten. A külügyminiszter elmondta, augusztusban már volt „egy evakuációs művelet”, amikor tizennyolcan jöttek haza, köztük hét kiskorú. Most is felajánlották a lehetőséget a Libanonban tartózkodó magyar embereknek, hogy segítenek nekik a hazatérésben, amire ezúttal összesen tíz ember jelentkezett. „Ezért megállapodtunk a szlovák barátainkkal, akik hamarosan mentesítő járatot küldenek Libanonba, hogy ezen a járaton felajánlják a férőhelyek egy részét a jelentkező magyar állampolgárok számára, így az evakuációra jelentkezett magyar állampolgárok hamarosan a szlovák evakuációs járattal jöhetnek haza, a magyar-szlovák együttműködés eredményeként” – mondta Szijjártó.

photo_camera Bejrút déli negyede, Dahieh fölött füstfelhő gomolyog. Fotó: MURAT SENGUL/Anadolu via AFP

Libanonban néhány száz magyar ember tartózkodik, közülük 233-an vannak a bejrúti nagykövetség látókörében, azonban döntő többségük életvitelszerűen él az országban.