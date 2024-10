Vitézy Lázárnak: Ha a miniszteri munka ennyire megviseli az idegeit, mindenki jobban járna, ha abbahagyná

A mai nap váratlanul izgalmas politikai meccse Vitézy Dávid és Lázár János csörtéje. Azzal indult, hogy előbbi a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési szakbizottságának elnökeként rendkívüli ülést hívott össze hétfőre, ahova Lázár Jánost is meghívta. Azért tett így, mert úgy tudja, HÉV-járatok ritkítására készül a MÁV, többek között a gödöllői hév kapacitását csúcsidőszakban 18 százalékkal csökkentenék, 6 helyett 3 kocsival járna, és megnyirbálnák a ráckevei HÉV forgalmát is. Lázár erre egészen váratlan vehemenciával reagált. „Úgy látom, hogy néhány aberrált, belvárosi, libsi gyereknek megártott a túl sok szívás a hétvégén, és ezért aztán hallucinációik vannak a HÉV-vel, meg úgy általában a világgal kapcsolatban” – írta, majd hozzátette: „A jövőben a közlekedési kormányzat sehol és semmiről nem kíván Vitézy települési képviselővel egyeztetni. Aki ugyanis a hazugságokban az élen jár; aki elveszítette a főpolgármester választást, pedig minden segítséget megkapott ahhoz; aki most, a Fidesz után Magyar Péter seggét nyalja, nem lehet tárgyaló fél.”

Ami a Vitézy által emlegetett terveket illeti, azokat cáfolta: „Az Építési és Közlekedési Minisztérium vagy a MÁV vezetésében senki, semmilyen döntést nem hozott a HÉV működésével vagy menetrendjével kapcsolatban! Minden más állítás nettó hazugság.”

Most erre érkezett válasz Vitézytől. „Először is: javaslom egy hársfatea elfogyasztását miniszter úrnak, segíti a szorongás oldását, idegnyugtatásra is jó. Úgy látom, nem ártana” – írta a fővárosi politikus.