Trump halálbüntetést szabna ki azokra a bevándorlókra, akik amerikai állampolgárt ölnek

„Halálbüntetést követelek minden olyan bevándorlóra, aki megöl egy amerikai állampolgárt vagy rendfenntartó tisztet. Az önök szavazatával teljes és totális győzelmet fogunk aratni ezek felett a szadista szörnyetegek felett” – mondta Donald Trump republikánus elnökjelölt pénteken a Colorado állambeli Aurora városában tartott nagygyűlésén.

A volt elnök külön kitérővel érkezett a párszázezres városba, amely egy olyan videóval került be a hírekbe, amelyen fegyveres férfiakat látni egy venezuelai bevándorlók által lakott épületben. Trump és csapata a történteket úgy állította be, hogy a hírhedt venezuelai Tren de Aragua (TDA) banda tagjai ellepték a várost. Ezt a helyi hatóságokon túl a város republikánus polgármestere is tagadta. A rendőrség szerint a bűnözési ráta valójában csökkent az utóbbi időben.

Trump ettől függetlenül a banda tagjainak börtönfotóival és drámai zenére összevágott, bűncselekményeket bemutató híradórészletekkel a háta mögött ígérte, hogy ha megválasztják, minden illegális bandatagot ki fog telepíttetni – visszatérésük esetén pedig 10 év börtönbüntetést ígért feltételes szabadlábra bocsátás nélkül. Azt mondta, élni fog az idegen ellenségekről szóló törvény adta elnöki jogaival, és deportálni fog minden olyan országból származó állampolgárt, amellyel az Egyesült Államok háborúban áll.

A Trump által említett TDA banda több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, a venezuelai kormány sokszor nem is tud mit kezdeni a hatalmasra nőtt szervezettel. Tavaly szeptemberben például 11 ezer katonát kellett bevetni a dél-amerikai ország északi részén található Tocoron börtönnél, amely évekig a banda ellenőrzése alatt állt. Júliusban Joe Biden elnök kormánya úgy döntött, a bandát felteszik a transznacionális bűnszervezetek listájára, és 12 millió dolláros jutalmat ajánlott fel a banda három vezérének letartóztatásáért.

Trump a gyűlésen a bevándorló kérdés mellett nem felejtette el kritizálni a demokrata elnökjelölt Kamala Harrist sem. Trump szerint Harrist a felelős a határhelyzetért, a demokrata jelölt terrort és erőszakot hozott az országnak. „Megmentem Aurórát és minden várost, amelyet megszálltak és meghódítottak. (...) Börtönbe fogjuk zárni ezeket az elvetemült és vérszomja bűnözőket, vagy ki fogjuk rúgni őket az országunkból” – mondta Trump, aki szerint bár „Aurórát Venezuela fertőzte”, de minden országból érkeznek a bűnözők. (Guardian)