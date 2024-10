„Ne legyen több kérdés, csak hallgassunk zenét” – mondta Trump a gyűlésén, majd fél órán át ringatózott a színpadon

Philadelphia külvárosában tartott gyűlést hétfőn Donald Trump, de kicsivel több mint fél óra után egy orvosi vészhelyzet miatt félbeszakadt a rendezvény. A beteget pár perc alatt ellátták a mentősök, Trump próbált volna visszatérni a kérdésekhez, de nem sokkal később ismét elájult valaki, ez pedig teljesen összezavarta a republikánus elnökjelöltet.

A New York Times azt írja, a rögtönzési képességeiről kevéssé ismert Trump ahelyett, hogy a programjáról beszélt volna tovább, inkább a stábjával berakatta a kampány lejátszási listáját, és mintegy fél órán át állt a színpadon, és dalokra ringatózott.

Miközben az egészségügyi személyzet az első embernek segített, lejátszották az Ave Maria című dalt. Percekkel később, amikor a második ember is rosszul lett, Trump ismét kérte a számot, majd azt mondta:

„Ne legyen több kérdés. Csak hallgassunk zenét” – mondta. „Csináljunk egy musicalt. Ki a fene akar kérdéseket hallgatni, igaz?”

Volt aztán minden: Time To Say Goodbye, Y.M.C.A., It's A Man's Man's Man's World, Hallelujah, megnézett egy Sinead O'Connor-videót, ringatózott Elvisre, figyelte a tömeget a híres Rich Men North of Richmond alatt, majd amikor felcsendült a Guns N' Roses November Rain című dala, Trump integetések közepette elhagyta a termet. A legjobb pillanatok:

A közönség az első Ave Maria alatt még feszült volt, páran elkezdték kiabálni, hogy USA, USA!. Amikor látszott, hogy itt kampányüzentek helyett közös zenehallgatás lesz már csak, többen elhagyták a helységet. A legfanatikusabb rajongók persze énekeltek Trumppal és videózták őt.

Annak fényében különösen nem mutat jól ez a performansz, hogy Harris azzal az üzenettel kampányol, hogy Trump instabil, zavart, és korlátlan hatalomra törekszik. Trump a héten volt a számára baráti Fox News vendége, ahol azt mondta, a választás napján a Nemzeti Gárdát vagy a hadsereget is bevetné a belső ellenség legyőzésére. „Szerintem a nagyobb probléma a belső ellenség. Van néhány nagyon rossz emberünk. Van néhány beteg emberünk. Radikális baloldali őrültek” – mondta a műsorban. Tim Walz, Harris alelnök-jelöltje erre „ízig-vérig fasisztának” nevezte a volt elnököt.