Orbán hangján szólaltattuk meg a kizsákmányolt kékgalléros melósok új himnuszát

Aranykorát éli az amerikai újcounrty, és most nem csak a műfaj olyan új klasszikusaira gondolok, mint a Dicked Down In Dallas.

Egyrészt ott van az utcán randalírozva tüntetőket fenyegető Try This in a Small Town (Próbáld meg ezt egy kisvárosban), ami a toplisták élére került Amerikában. A trumpista indulóról már a Telex is beszámolt két hete.

De van kevésbé megosztó, ha lehet, még nagyobb impactű countryhimnusz is. Augusztusban a semmiből robbant be egy Oliver Anthony nevű virginiai fickó, aki korbban néhány száz embernek gyártott tartalmat a Youtube-on, de egy óriási virálviharnak köszönhetően az amerikai Itunes lejátszási listájának élére repült az erdőben előadott, Rich Men North Of Richmond című egyszálgitáros számával.

Azonnal a keblére ölelte a teljes amerikai jobboldal, egymásra licitálva hirdették. Az előadás tényleg jó, de a szám azért lett ekkora dobás, mert abba mindenki beleláthatja az „elfelejtett munkásosztály” új himnuszát: minden van benne a „szar a fizetés”-től a „nem értem ezt az új világot”-on át a „megfigyelnek minket”-en keresztül az epsteinezésig („I wish politicians would look out for miners / And not just minors on an island somewhere”), meg panaszkodás arra, hogy a lusta, kövér ember kapnak segélyeket.

Richmondról északra egyébként Washington van, szóval jól megkapja az elit, bár a trumpista elit igyekszik úgy előadni, hogy ez rájuk nem vonatkozik. A kritikusok szerint Richmondtól északra igazából nem Washington DC van, hanem Richmondtól, a Konföderáció fővárosától északra az Unió van, a jenkik, így a megjegyzés a rasszistáknak való kikacsintásként is értelmezhető. (Anthony azt kommentelte, hogy Washingtonra gondolt, nem akarta az északiakat bántani.)

Persze megjelentek azok is, akik szerint Anthony csak egy deep state-művelet, de azért a qanonosok is szeretik az epsteinezés miatt. Mások szerint a virális siker nem magától, hanem ügyes gerjesztéssel jött össze. Mindenesetre Joe Rogan, a harcművészet-rajongó főinfluenszer is megosztotta, a Tiktokot pedig elárasztották a fáradt középkorú férfiak videói arról, ahogy éppen dolgoznak a földeken vagy megérinti őket a dal. (De vannak klasszikus kutyás tartalmak is.)

Ahogy az várható volt, a magyar jobboldal is igyekezett importálni a dal kisembermegtartó erejét a szélsőjobboldal Európai oázisába, a Mandiner például elkészítette a szám hevenyészett fordítását. A múlt héten a 24 is beszámolt a jelenségről, ahogy arról is, hogy Billy Bragg, az angol protest folk baloldali legendája válaszdalt ír Anthonynak, arra biztatva őt, hogy vegyen részt a virginiai szakszervezetek újjáéledő küzdelmében.

Oliver Anthony egyébként azt mondja, egyszerű ember akar maradni, és már vissza is utasított egy több millió dolláros szerződést is, a héten pedig új dallal jelentkezett.

Most, amikor a Tiktokot úgyis elárasztják az Orbán Viktor hangján előadott világslágerek (a Gangsta's Paradise-tól a No roxa ájig), mi sem hagyhattunk ki egy ekkora ziccert.

Fogtuk a bézikli legnagyobb utcai harcos, a legkékgallérosabb melós, a gengszterváltoztatás óta közszolgaként, megtakarítások nélkül, szerényen élő, egyszerű szakmunkás hangját, és dalra fakasztottuk. Amit a miniszterelnök itt előad, azt nem teszi zsebre az elit:

Slavoj Žižek egyébként azt írta a dalszövegről: „Amit Anthony dalában hallunk, az a gazdagok végső diadala az osztályharcban: még a társadalmi igazságosságért folytatott, lecsúszott proletárharc is az ő oldalukra áll.” (És ha már a szlovén antikapitalista filozófusnál – és az egyébként tényleg egyre parább mesterséges intelligenciánál – tartunk, ismét ajánlanám a végtelen vitáját Werner Herzoggal.)

Videó: Kiss Bence, címlapkép: Botos Tamás.