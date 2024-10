Elkezdődött Depardieu pere, de rögtön el is napolták

Elkezdődött Gérard Depardieu pere: a francia színészt egy 2021-es forgatáson két nő ellen elkövetett nemi erőszakkal gyanúsítják, de Depardieu egészségi okokra hivatkozva nem jelent meg a párizsi bíróságon, ami előtt kb. százan tüntettek az áldozatok mellett. A bíróság március végére napolta el a tárgyalást.

Az elmúlt hat évben folyamatosan érkeztek a feljelentések és vádak az egyik leghíresebb francia színész ellen, aki hazájában temperamentumáról, botrányairól, szexista és a nőkkel szembeni lekezelő megjegyzéseiről is ismert. „Sajnos az orvosai megtiltották neki, hogy ma megjelenjen” – mondta a tárgyalásra érkezve Jérémie Assous ügyvéd, féléves halasztást kérve a bíróságtól, hogy a 75 éves Depardieu megvédhesse magát.

A bíróság március elejére elrendelte a színész orvosi vizsgálatát, hogy megállapítható legyen, beidézhető-e a hónap végére, és addig elnapolta a tárgyalást. A tárgyalótermet teljes egészében feminista szervezetek tagjai, valamint olyan nők töltötték meg, akik szintén feljelentést tettek Gérard Depardieu ellen bántalmazásért. Az eljárást egy másik teremben élőben közvetítették az újságíróknak, akik nem tudtak bejutni a tárgyalóterembe. A több mint kétszáz filmet jegyző színészt az elmúlt hat évben több nő is nemi erőszakkal vádolta meg, de ezek többségét elévülés miatt elutasították a hatóságok.

photo_camera Fotó: Hervé Chatel/Hans Lucas via AFP

A most indult per előtt április végén vették őrizetbe Gérard Depardieu-t „két áldozat sérelmére, Jean Becker rendező Les volets verts című filmjének forgatásán 2021 szeptemberében elkövetett nemi erőszak gyanúja miatt” – közölte az ügyészség. De a színészt egy másik per is fenyegeti, miután augusztusban a vádhatóság elrendelte a bűntetőbíróság elé állítását Charlotte Arnould színésznő ellen 2018-ban elkövetett nemi erőszak és szexuális bántalmazás gyanúja miatt. A színésznő tett elsőként feljelentést Depardieu ellen.

A per egyik sértettje egy berendező, aki 2024 februárjában tett panaszt a színész ellen a film forgatásán elkövetett nemi erőszak, szexuális zaklatás és szexista megjegyzések miatt, ami az eljárás elindításához vezetett. „Elvárom, hogy az igazságszolgáltatás mindenki számára egyenlő legyen, és hogy Depardieu ne részesüljön különleges bánásmódban csak azért, mert művész” – mondta az ügyvédje, Carine Durrieu-Diebolt az AFP-nek.

A színész ügyvédje szerint Depardieu „hamis vádak célpontja”, és a cél az, hogy a felperesek „30 ezer euróval gazdagodjanak”. Az 55 éves sértett szerint az állítólagos cselekmények 2021 szeptemberében történtek egy párizsi magánvillában. A színészt a forgatásról egy rendezőasszisztens is feljelentette nemi erőszak miatt. (MTI)