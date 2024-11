Orbán: „Ha Scholz és Macron nem siet, Trump fog tárgyalni, az európaiak pedig a hokedlin ülnek majd a sarokban”

Orbán Viktor és Gerhard Schröder Bécsben beszélgetett a békéről.

Orbán szerint katonai realitás, hogy Európa elvesztette a háborút.

Ezért az egyetlen remény Donald Trump győzelme

Az pedig lényegtelen, hogy Vlagyimir Putyin imperialista-e.

Schröder tudtán kívül legalább egyszer odaszúrt Orbánnak.

„Másik vendégünk pedig Magyarország miniszterelnöke, egy szabadságharcos, aki a szovjetek ellen harcolt a hidegháborús barikádokon” - mutatta be Orbán Viktort a Weltwoche főszerkesztője csütörtök este Bécsben.

A jobboldali-konzervatív svájci lap Gerhard Schröderrel, volt szociáldemokrata német kancellárral ültette egy asztalhoz Orbánt, hogy a békéről beszélgessenek. A moderátor az a Roger Köppel volt, aki júliusban videóinterjút készített Orbánnal a Moszkvából Azerbajdzsánba tartó repülőgépen.

Bár Orbán is szereti magát szovjetellenes szabadságharcosként pozicionálni, nagyon nehéz ma olyan európai politikust találni, aki nála barátságosabban állna a két és fél éve háborúzó Oroszországhoz. A kevés kivétel egyike pont Schröder, aki lassan 30 éve jó barátja Vlagyimir Putyinnak. Miután 2005-ben kikapott Angela Merkeltől, a német politikus az orosz elnök első számú gazdasági lobbistájává vált. A Gazpromtól és az Északi Áramlatot építő cégtől több millió rubelt vitt haza.

A két oroszbarát – német kifejezéssel élve Putin-Versteher – politikus beszélgetése alaposan megmozgatta az osztrák jobboldali közeget. Az ingyenes regisztrációt már napokkal korábban lezárták, mert elfogytak a helyek.

A teltházas eseményre a Fidesz is népes delegációval érkezett. Az első sorokban kapott helyett Gulyás Gergely kancellária-miniszter, Schmidt Mária Terror Háza-igazgató, Szalai Zoltán MCC-igazgató és Schaller-Baross Ernő EP-képviselő is. A hallgatóságban – mint általában a jobboldali-konzervatív politikai eseményeken – ezúttal is elsöprő többségben voltak a nyugdíjas és nyugdíjközeli férfiak.

A schröderi békemisszió

Egy rövid bevezető és egymás udvarias méltatása után Orbán rögtön felvette az utcai harcos pózt. Elmondta, hogy „politikai ellenszélben született”, és „az antikommunista ellenállásból jön”. Ahhoz szokott hozzá, hogy „a hatalom mindig ellene van”. Először a kommunistákkal, aztán a liberálisokkal küzdött, most éppen Brüsszellel. Ezért olyan pillanata szinte sose volt, hogy „a szél hátulról fújt volna”. „De tudják, van egy mondás: a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz” - hangolta pimasz mosollyal a hallgatóságot.

Miután bemutatkozott a közönségnek, Orbán ledobta legfontosabb tételmondatát. Szerinte Európa nem tud békét teremteni Ukrajnában, ezért az egyetlen remény Donald Trump győzelme az amerikai elnökválasztáson.

Schröder erre felidézte 2022 tavaszát, amikor állítása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkérte, hogy segítsen a Putyinnal való tárgyalásban. Bár a munkába Recep Tayyip Erdogan is beszállt, a háborús felek nem közeledtek egymáshoz eleget. Schröder szerint talán Erdogan is tehetett volna többet, de az sem segített az ügynek, hogy az ukrán parlament eltörölte a kétnyelvűséget biztosító törvényt. Pedig szerinte Donbaszban szükség van az ukrán-orosz kétnyelvűségre.

photo_camera Gerhard Schröder Fotó: EVA MANHART/AFP

Orbán azt mondta, látta a török próbálkozás dokumentumait, amik alapot biztosíthattak volna a tűzszünethez és a béketárgyalásokhoz. Azonban „a legendák szerint” közbelépett Boris Johnson brit miniszterelnök, aki ellehetetlenítette a folyamatot.

Az orbáni békemisszió