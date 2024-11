Börtönbe megy Kövér Leonard, az amerikai haditengerészet az egyik legkínosabb botrányának főszereplője

15 év börtönbüntetésre ítélték Leonard Glenn Francist, ismertebb nevén Kövér Leonardot - írja a BBC.

A férfi még 2015-ben részben bűnösnek vallotta magát az amerikai haditengerészet magas rangú tisztviselőinek megvesztegetésében, ám 2022-ben, az ítélethirdetés előtt nem sokkal megszökött. Venezueláig jutott, egy Oroszországba tartó gépre akart épp felszállni, amikor újra elkapták, végül tavaly decemberben egy fogolycsereprogram keretei közt került vissza az Egyesült Államokba.

A botrányt többen az évtized korrupciós botrányának nevezték, amelyben az amerikai haditengerészet jelentős része érintett volt.

Kövér Leonard egy kiterjedt csalássorozat keretében több tízmillió dollárral károsította meg az Egyesült Államokat, szolgáltatásait rendre túlszámlázva a haditengerészetnek, miközben amerikai tiszteket vesztegetett meg több százezer dollárral. Élete pazar luxusban telt letartóztatásáig: kubai szivarok, megfizethetetlen italok, prostituáltak és rongyrázós utazások tarkították a mindennapjait.

A 60 éves férfit végül most kedden ítélték 15 évre, ráadásul 150 ezer dollár büntetést is be kell fizetnie. Az amerikai haditengerészetet 20 millió dollár kártérítés befizetésére kötelezték.