Trump: Amerika aranykora jön

Hajnali fél 3 körül lépett színpadra Floridában Donald Trump, akinek a hivatalos győzelmét ekkor még nem jelentették be, de minden arra utalt, hogy simán megnyeri a 2024-es elnökválasztást. Trump az ünneplő közönség előtt győzelmet hirdetett.

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Trump az ország történetének legnagyobb mozgalmának nevezte a kampányát, és azt ígérte, meg fogják gyógyítani a nemzetet. Minden egyes nap harcolni fogok értetek, mondta még a jelenlévőknek.

Megígérte, hogy rendet fog tenni a határnál, és az ország újra biztonságos és prosperáló lesz, tette hozzá. Kitért a szenátusi győzelemre is, és elmondta, hogy van esély arra is, hogy a képviselőházban is megmaradjon a republikánus többség.

Külön köszöntette alelnökjelöltjét, JD Vance-t, aki megköszönte a bizalmat, amit Trumptól kapott. Szerinte is az ország legnagyobb politikai visszatérésének lehetnek most a szemtanúi. Trump új sztárként köszöntötte Elon Muskot is, majd hosszan beszélt róla, többet, mint bárki másról eddig. Meg kell védenünk a szuperzsenijeinket, tette még hozzá.

Robert Kennedy JR. pedig abban fog segíteni, hogy az ország újra egészséges legyen, mondta még el.

Trump azt ígérte, hogy bár nehéz feladatok állnak előttük, de minden energiát és lelkesedést be fog dobni, hogy teljesítse azt a munkát, amivel bizalmat szavaztak neki. Hozzátette, hogy egyszerű modellt fog követni, és amit ígér, azt betartja magát.