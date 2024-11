„A gyilkos pár hónapja még gyerek volt, és biztos voltak jelei is annak, hogy nincs jól”

A múlt szombati Révész-gyilkossághoz hasonló esetek megelőzéséhez egy sokkal tágabban értelmezett prevenció szükséges, és ebben az egész társadalomnak felelőssége van - mondják a szakértők.

Magyarországon a becslések szerint több mint kétszázhúszezer nő élhet bántalmazó kapcsolatban, az áldozatsegítés oroszlánrészét mégis néhány civil szervezet végzi el.

Bár extrém esetről van szó, Révész Zsuzsa megölése általános problémákra mutathat rá: a párkapcsolati erőszak bárkivel megtörténhet, a rendszer pedig nem nyújt gyors és hatékony védelmet az áldozatoknak és rokonaiknak. A segítségkérés ugyanakkor nem kihagyható lépés, minden tünetet érdemes komolyan venni.

Az RTL egykori kommunikációs vezetőjét szombat délután II. kerületi otthona előtt gyilkolta meg egy tizennyolc éves férfi. Sz. Tamás késsel támadt az áldozatra, akinek lányával járt korábban. Értesülések szerint Révész még kiskorú, külföldön élő lányát a férfi kapcsolatuk alatt fizikailag is bántalmazta, a nő feljelentést is tett ellene.

Még két felnőtt közötti párkapcsolatban is jellemző, hogy a párkapcsolati bántalmazás áldozatai nagyon nehezen kérnek segítséget. Sok áldozat nem mer feljelentést tenni vagy visszavonja azt, mert fél - és sok tragédia bizonyítja, hogy nem alaptalanul -, hogy a rendőrség nem fogja tudni megvédeni a bosszútól - mondja R. Csekeő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője. A szakember szerint még sok felnőttre is igaz lehet, hogy nem is tudja felismerni és megnevezni, hogy mi az, ami vele történik - de a tizenéveseknél még általánosabb veszély, hogy nem tudják, mi fér bele egy egészséges kapcsolatba, és mi az, ami már bántalmazás, amire nemet kell mondani,

ahol segítséget kérni és menekülni kell.

A párkapcsolatokról és általában a kapcsolatokról, konfliktuskezelésről, bántalmazásról szóló ismeretek hiánya még inkább ellehetetlenítik a segítségkérést, a lelki tényezők és a rendszer kihívásai, hiányosságai mellett.