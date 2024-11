Öt évig maradhat a börtönben az orosz tinédzser, aki Putyin-ellenes röplapokat osztogatott

Elutasították a fellebbezését a 16 éves orosz fiúnak, Arszenyij Turbinnak, akit Putyin-ellenes röplapok osztogatása miatt ítéltek el öt évre júniusban. A Memorial nevű orosz emberi jogi csoport politikai fogolynak tartja.

photo_camera Arszenyij Turbin Fotó: Meduza

Az akkor 15 éves Arszenyij Turbint azzal vádolták a hatóságok, hogy 2023 nyarán csatlakozott az oroszokból álló Ukrajna-barát egységhez, a Szabadságot Oroszországnak légióhoz, és ennek utasítására osztogatta a Putyin-ellenes szórólapokat. Turbin azt állította, soha nem csatlakozott a légióhoz, a röplapozás saját elhatározása volt.

Az előzetesben lévő Turbin ügyvédei az ítélet ellen fellebbeztek, de ezt most elutasították.

Turbin több hónapot töltött házi őrizetben, tavaly júniusban átszállították egy moszkvai központba, ahol azóta is fogva tartják. Az anyja szerint a súlya 69 kg-ról 52 kg-ra csökkent, mivel az állandó stressz miatt étvágytalansággal küzdött. Irina azt is észrevette, hogy a fiú érzelmileg visszahúzódott, és gyakran kérdezi, miért büntetik olyasmiért, amit nem ő követett el. Egy ideig volt egy erőszakos cellatársa is, aki megtámadta, fejbe verte és megfenyegette.

A BBC-nek a fiú tanárai egy rendkívül intelligens és politikailag elkötelezett fiatalemberről festettek képet, akire most hosszú börtönévek várnak egy olyan bűncselekmény miatt, amit nem követett el. Irina szerint a fiának a letartóztatása óta nincsenek barátai, mivel a legtöbben elhatárolódtak tőle.