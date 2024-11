Idén újabb 400 tanár és diák jelentkezett a 444 Campus programjába

2024-ben is nagy sikert aratott a 444 Campus programja. Támogatóinkkal közösen 200 diáknak és tanárnak biztosítottunk ingyenes, és további közel 200 jelentkezőnek félárú 444- és Qubit+ előfizetést egy évre.

A 444 Campus programról

A program célja olyan diákok és a tanárok számára biztosítsani támogatóinkkal közösen hozzáférést minőségi hírforrásokhoz, akik nem engedhetik meg maguknak a rendszeres előfizetést. Az elmúlt évek után idén ősszel is megnyitottuk ezt a lehetőséget, mivel kiemelten fontosnak érezzük, hogy segítsük a felnövekvő generáció független és megbízható tájékoztatását. 2024-ben ingyenes Qubit+ előfizetéssel bővítettük a programot, mivel a mélyreható elemzésekhez és tanulmányokhoz való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy minél teljesebb képet kaphassunk a világról.

Köszönjük a támogatóknak, hogy segítenek abban, hogy a diákok és a pedagógusok első kézből értesülhetnek minden fontos, az életüket meghatározó eseményről.

Az, hogy mit lát a felnövekvő generáció a világból, rajtunk is múlik. Ezért is vagyunk elkötelezettek abban, hogy a 444 Campus programot a jövőben is folytassuk. Ha a programon túl olyan felajánlásban gondolkodsz, amiről előtte velünk is szívesen egyeztetnél, kérünk írj nekünk a campus@444.hu címre!