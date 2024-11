A szomszédok szerint is Vertán György cégének lakásában lakik Vogel Evelin

Szomszédjai szerint is egy Vertán György cégéhez tartozó lakásban lakik Vogel Evelin. Magyar Péter vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy egykori barátnője – aki elmondása szerint harmincmillió forinttal zsarolja a politikust – hangfelvételeket adott át Kubatov Gábornak és Kindlovits Máténak, amiért cserébe havi ötmillió forintot és egy lakást is biztosítanak számára. Magyar szerint ezeket a juttatásokat egy Vertán György nevű vállalkozón keresztül juttatják Vogelnek. Vertán számos informatikai megbízást kapott az államtól, az övé volt korábban az IdomSoft nevű, mára az összes nagyobb állami informatikai feladatot ellátó cég is. Cégei az FTC kiemelt szponzorai, több cikk szerint is jó kapcsolatot ápol Kubatov Gáborral. Magyar azt állította, hogy az ő lakásában lakik Vogel Evelin az Alkotmány utca 10-ben.

photo_camera Alkotmány utca 10. Fotó: Kristóf Balázs/444

Elmentünk megnézni a házat, ahol a szomszédok azt mondták, valóban ott lakik Vogel Evelin. Nem tudjuk, hogy ő otthon volt-e, nem nyitott ajtót. A lakáshoz tartozó postaládán pedig ez a cégnév szerepelt.

photo_camera A lakáshoz, amelyben a szomszédok szerint Vogel Evelin lakik, ez a postaláda tartozik. Fotó: Kristóf Balázs/444

Az ALK 10 Ingatlanhasznosító Kft. a cégadatok szerint Vertán György cége. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozik.