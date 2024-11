Összefeszültek a francia és az izraeli szurkolók, Macron szolidaritását fejezte ki az antiszemitizmus áldozataival

Hiába vezényeltek ki több ezer rendőrt Párizsban a csütörtök esti francia-izraeli focimeccsre, az első félidő közepén a francia és izraeli szurkolók mégis összeverekedtek a lelátón - írja a Guardian.

A Nemzetek Ligája-mérkőzést már előre „magas kockázatúnak” minősítették, miután a múlt héten Amszterdamban érte támadás a Maccabi Tel Aviv szurkolóit. Összefoglalónk a múlt heti atrocitásról itt olvasható.

Tegnap este már a kezdésnél voltak, akik kifütyülték az izraeli himnuszt, a kezdő sípszó elhangzása után 10 perccel pedig a szurkolók már egymással voltak elfoglalva.

A bunyót a biztonsági őrök néhány perc alatt megfékezték, miközben a lelátó szélén rohamrendőrök vártak, beavatkozásra készen.

France and Israel fans fighting in the stands... 🇫🇷🇮🇱👊 pic.twitter.com/KDZcAYmS9w