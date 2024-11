Nagy fordulat az Andrew Tate elleni romániai büntetőügyben, megúszhatja a nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt influenszer

A bukaresti fellebbviteli bíróság kedden bejelentette, hogy az Andrew Tate elleni büntetőeljárásban „a védelem egyes kifogásait jogosnak tartja”, és több hibát is talált a vádiratban. A bíró kötelezte a vádhatóságot, hogy öt napon belül módosítsák a beadványt vagy vonják vissza azt.

A 37 éves egykori profi kick-boxolót, önjelölt „nőgyűlölő influenszert” és 36 éves testvérét, Tristant 2022-ben tartóztatták le. Két román nővel együtt 2023 közepén emeltek hivatalosan vádat ellenük emberkereskedelem, nemi erőszak és nők szexuális kizsákmányolására irányuló bűnbanda létrehozása vádjával, írja a Guardian. Mind a négyen tagadták az ellenük felhozott összes vádat.

A fellebbviteli bíróság most azt is elrendelte, hogy egyes bizonyítékokat nem használhat fel a vádhatóság az eljárás során. Érvénytelenítette többek között az állítólagos áldozatok közül kettő tanúvallomását és a testvérek vallomásait. Az eljáró bíró szerint az ügyészek nem magyarázták el megfelelően az Andrew Tate elleni vádakat az egyik állítólagos áldozatnak, a női gyanúsítottak elleni vádakat nem mutatták be megfelelően, és a vádirat nem határozta meg az ügyben elkobzott vagyontárgyakkal kapcsolatos összegeket.

A brit-amerikai kettős állampolgárságú Tate-et nőgyűlölő nézetei és gyűlöletbeszéd miatt kitiltották különböző közösségi médiaplatformokról, de több mint 10 millió követője van a Twitteren, ahol egy olyan ultramenő életmódot hirdet, amely a kritikusok szerint becsmérli a nőket. A mostani döntést úgy kommentálta: „Az ügyészség tudta, hogy ezek hazugságok. Tudtuk, hogy hazugságok... Megpróbáltak megtörni minket. Azt akarták, hogy tönkretegyenek minket, azt akarták, hogy féljünk... A bíró leleplezte ezt”.

A testvérek egyik ügyvédje, Eugen Vidineac „monumentális győzelemnek” nevezte az ítéletet, hozzátéve, hogy a bíróság döntése „a kulcsfontosságú bizonyítékok kizárásáról és a vádirat helyesbítésének követeléséről azt mutatja, hogy az ellenük felhozott állítások nem megalapozottak”.