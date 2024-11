Sulyok Tamás posztolt egy videót arról, hogy az utcán megkérdezik az embereket, tudják-e, kicsoda a köztársasági elnök

Még mindig elképesztő iramot diktál Sulyok Tamás köztársasági elnök. A kegyelmi ügybe belebukó Novák Katalin lemondása után sebtében a Sándor-palotába katapultált ügyvéd (akit Orbán Viktor előzőleg az Alkotmánybíróság élére katapultált) két nappal azután, hogy arról posztolt, hogy öltönyben pingpongozott az íróasztalán az irodájában, újabb méregerős videóval jelentkezett.

Ebben a videóban konkrétan az történik, hogy Magyarország legfőbb közjogi méltóságának stábja több mint nyolc hónappal az államfő beiktatása után arról kérdezget embereket az utcán, hogy tudják-e, ki tölti be ezt a posztot, majd ünneplő mém-reakcióvideókat vágnak be, amikor valaki tudja.

Aki pedig be is követi – hogy le ne maradjon olyan fontos tartalmakról, mint amikor Sulyok Tamás borsófőzeléket ebédel, vasal vagy kávézik reggel (kilenckor) –, az ajándékot is kap.

Egyébként ő a köztársasági elnök, ha valaki még mindig nem tudná: