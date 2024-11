Húsz évet kértek a feleségét rendszeresen elkábító és más férfiakkal megerőszakoló Dominique Pelicot-ra

A francia ügyészek a maximálisan kiszabható 20 éves börtönbüntetést kérték Dominique Pelicot-ra, aki feleségét, Giséle-t 2011-2020 között rendszeresen elkábította, majd megerőszakolta, illetve másokkal, a vád szerint az évek alatt több tucat férfival megerőszakoltatta, írta a Guardian.

photo_camera A rajzon jobbra látható Dominique Pelicot. Fotó: BENOIT PEYRUCQ/AFP

Laure Chabaud helyettes államügyész szerint a büntetés „nem elég hosszú az elkövetett bűncselekmények súlyosságához képest”. A bíróságon a 72 éves Pelicot korábban beismerte a bűncselekményeket, azt mondta, a gyógyszereket, amikkel elkábította a feleségét, a háziorvos írta fel neki. „A kockázat jelentős volt. Giséle akár meg is halhatott volna” – mondta Chabaud.

Az ügyész szerint sokat köszönhettek a carpentras-i Leclerc szupermarket biztonsági őrének, aki 2020 szeptemberében elvette a férfi telefonját, miután az befotózott négy nő szoknyája alá. Az eszközön a rendőrség 300 fotót és videót talált a felesége bántalmazásáról, a házaspár bérelt házában pedig további 20 ezer felvételt. „A képek többet mondanak minden szónál” – mondta Chabaud, hozzátéve, hogy Pelicot nem rendelkezik kellő önvizsgálattal és empátiával. „Meg kell kérdőjeleznünk az őszinteségét”.

photo_camera Gisele Pelicot egy tárgyalás előtt. Fotó: CHRISTOPHE SIMON/AFP

A Giséle-t megerőszakoló férfiakra is börtönbüntetést kértek. Többségük elismerte, hogy bántalmazta nőt, de tagadta a nemi erőszakot, azt hitték, hogy a pár játékában vesznek részt. Chabaud azt mondta, az 50 vádlott egyike sem került közvetlen kapcsolatba a nővel, mielőtt állítólagosan bántalmazták, és egyikük sem kérte a beleegyezését.

A tárgyaláson az is kiderült, hogy Dominique a vád szerint a lányát, Caroline-t is molesztálta, a most 45 éves nőről olyan fotókat találtak, amelyeken egy számára idegen ágyban olyan fehérneműben alszik, amiket szintén nem ismert fel sajátjaként. Emellett azért is vádat emeltek ellene, mert a lányáról és a fiai feleségeiről azok tudta nélkül meztelen felvételeket készített.

Ítélet leghamarabb december végén várható. Az ügyről a per szeptemberi kezdetén itt írtunk, majd beszámoltunk a feleség, Giséle Pelicot és a gyerekei vallomásairól, illetve egy podcastban is foglalkoztunk a rettenetes bűnténnyel.