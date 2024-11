Bíróság elé állítják Jakob Ingebrigtsen apját, mert edzőjeként éveken át ütötte-verte és durván alázta az olimpiai bajnokot

photo_camera Jakob Ingebrigtsen megint győzött. Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Elképesztő nyilvános tárgyalási napok várhatóak jövőre Norvégiában, miután az ügyészség vádat emelt a norvég szupersztár atléta, a kétszeres olimpiai- és világbajnok norvég futó, Jakob Ingebrigtsen édesapja ellen, aki vádirat szerint szadista edzőként kínozta két fiát jó tíz éven keresztül, kisiskolás koruktól kezdve. 8 tárgyalási napon 30-40 tanú meghallgatása várható.

Az ügyész szerint Gjert Ingebrigtsen rendszeresen ütötte és rugdalta a későbbi bajnokot és testvérét, azzal fenyegette őt, hogy halálra veri, egy alkalommal pedig lendületből gyomorba rúgta a földön négykézláb álló gyerekét, akit rendszeresen részesített szóbeli alázásban.

A per már előre lázban tartja Norvégiát: a fiú, aki Tokió 1500 méteres és Párizs 5000 méteres futóbajnoka, eleve az egyik legismertebb ember az országban, a család életét pedig éveken át óriási sikerrel futó valóságsóban tették szórakoztató tartalommá. A Team Ingebrigtsen szereplői a szülők és hét gyerekekük voltak, akik közül hárman, Jakob, Filip és Henrik profi középtávfutók. A show 2022-ben ért véget, a három atléta fiú egy évvel később közösen kiadott közleményben vádolták meg az apjukat azzal, hogy fizikai erőszakkal, agresszívan edzette őket, kiölve az örömöt a sportágból, amit egykor annyira szerettek. A fiúk szerint a felnövésük közben megtapasztalt félelem és rossz érzés máig velük maradt. A helyzet annyira eszkalálódott, hogy a három fivér hivatalosan felkérte a norvég szövetséget, hogy segítsenek nekik abban, hogy fizikailag elkerülhessék az apjukat a nemzetközi versenyeken. Mert bár ők szakítottak vele mint edzővel, a férfi egy válogatott társuk trénere maradt.

Norvég sajtóértesülések szerint Jakob Ingebrigtsen a nyomozás során részletes vallomást tett, de az nem világos, hogy a per során személyesen is meg fog-e jelenni. Vallomásában állítólag azt is részletezte, hogyan ütötte a fejét az apja annak idején, külön kiemelve egy olyan alkalmat, amikor az ütés-pofozás 15-30 percen át tartott. Az apa még tavaly tagadással reagált a gyerekverési vádakra, annyit elismerve, hogy apaként voltak hibái és edzőként „túl sok volt”, amire elmondása szerint túl későn döbbent rá.

(via Guardian)