Egy éve rendőrök vitték el a legfontosabb munkatársát, ma az Európai Unió vezetője

Képzeld el, hogy miniszterelnök vagy. Egy nap megjelennek a rendőrök a rezidenciádon, ahol házkutatást tartanak. A kabinetfőnöködet és az egyik miniszteredet letartóztatják, ellened pedig nyomozni kezdenek, így lemondasz a hivatalodról. Eltelik azonban egy év, és azt veszed észre, hogy nem bíróságra jársz, hanem az Európai Tanács elnöke vagy.

Hihetetlennek tűnik? Pedig António Costával pontosan ez történt.

A portugál politikus 2023 novemberében mondott le a miniszterelnökségről, miután hozzá is elértek a legfrissebb korrupciós botrány szálai. Egy év alatt azonban nagyot fordult a világ Costával, december 1-jén már az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnöki pozícióját vette át Charles Micheltől. De ki ez a portugál szocialista, akit még Orbán Viktor is megszavazott?

Szamár és Ferrari

Costa egy igazi politikai veterán, 14 évesen lépett be a szocialista párt ifjúsági tagozatába. Ez 1975-ben történt, egy évvel a szélsőjobboldali portugál diktatúra bukása után. A forradalom utáni politikai megtorlások iskolájának igazgatónőjét is érintették. A 14 éves Costa sztrájkot szervezett középiskolájában, hogy tiltakozzon az igazgató kirúgása ellen. Miután a vizsgáit is bojkottálta, évet kellett ismételnie.

Fiatalkoráról azt mondta a Financial Timesnak, hogy az elnyomás elleni harcot otthonról hozta. Kommunista apját háromszor is letartóztatták, újságíró anyja pedig a cenzorokkal küzdött a diktatúra éveiben.

Costa később joghallgató, majd 21 évesen lisszaboni önkormányzati képviselő lett, körzetében kétszer újra is választották. Az országos politikába 1991-ben lépett be, amikor parlamenti mandátumot szerzett. Két évvel később pedig Portugálián kívül is felfigyeltek rá, miután formabontó performansszal kampányolt egy új lisszaboni metróvonalért.

Az agglomerációban található Loures polgármesterségére pályázó Costa versenyt rendezett egy szamár és egy Ferrari között, hogy felhívja a figyelmet a tarthatatlan közlekedési viszonyokra. A szamár nyert. Bár a videó bejárta a világot, a választást hajszállal elvesztette a politikus.