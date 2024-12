Módosítana a szerződésen a Roszatom, jelentősen emelkedhet a paksi bővítés ára

„Azért, hogy a Paks II. projekt ne jusson zsákutcába, módosítani kell az építésről szóló szerződés egyes rendelkezéseit,” jelentette ki a Roszatom Atomsztrojekszport alelnöke a Portfoliónak adott interjúban. Alekszandr Merten szavai szerint

amellett, hogy emelkedhet a 12,5 milliárd eurós kivitelezési ár, változhatnak az elvégzendő munka részfeladatai, határidői és terjedelme, valamint a szerződés szerinti kötelezettségek is. Erről a kormány az éjszaka már be is nyújtott egy törvénymódosító javaslatot.