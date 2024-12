Alig szavazta meg az MTA a kormány indítványát, de végül rábólintották, hogy eladják nyomott áron az ingatlanvagyont

A Magyar Tudományos Akadémia szerdai rendkívüli közgyűlése rendkívül szoros szavazással megszavazta, hogy az Akadémia adja el a kormány által kínált 80 milliárd forintért az értékbecslés szerint 130 milliárdot érő kutatóhálózati ingatlanjait az államnak. Információink szerint a közgyűlésben rendkívül nagy vita volt, melynek a végén 53-41 százalékos arányban szavazták meg, hogy az ingatlanvagyonért tett ajánlatot az Akadémia elfogadja (a többiek tartózkodtak).

A kormány és az MTA vezetése erősen várta ezt a döntést, több akadémikus azonban élesen ellenezte, hogy az MTA lemondjon az utolsó szálról is, ami a magyar tudomány legfontosabb intézményrendszeréhez kötötte.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az MTA rendkívüli közgyűlését azért kellett sürgősséggel összehívni, mert a menetrend szerint csütörtökön az Országgyűlésben a kormánytöbbség már el akarja fogadni az úgynevezett HUN-REN törvényt. A törvény érinti az akadémiai ingatlanvagyont is, vagyis a kutatóhálózattól egyébként 2019-ben megfosztott Akadémia hozzájárulását nem lehetett megúszni.

Most, hogy a közgyűlés az elvárt módon szavazott, elhárult a legfontosabb akadály a kutatóintézeteket a köz ellenőrzése alól kivevő, de több pénzt ígérő törvényváltoztatás elől. Az összesen 49 kutatóintézeti ingatlant a kormány a magánosított HUN-REN kutatóhálózatnak adja majd át, és ezért összesen 80 milliárd forintot fizet.

Ezzel a kormány a magyar tudomány legfontosabb intézményrendszerét öt év után ismét teljesen átalakítja. Az új struktúrában a kutatóhálózat önálló jogállású, nem állami intézmény lesz, melyet egy irányító testület fog vezetni. Ennek tagjait a miniszterelnök nevezi ki, majd a testület a későbbiekben maga dönt az újabb tagjairól.

Freund Tamás MTA-elnök a közgyűlés utáni rövid sajtótájékoztatón történelmi döntésről beszélt, jelezve, hogy a négy óra hosszúságú közgyűlésen nagy vita volt.

"Ez egy nagyon szűk többség, jelzi, hogy nagy várakozások vannak, hogy a kormány helyreállítsa a bizalmat".

Freund elismerte, hogy az akadémiai közösségben nagy bizalmatlanság volt az elmúlt évek tudománypolitikai döntései után, de ő most biztos benne, hogy "ha a kormány betartja az ígéreteit, megnyugodhatnak a kedélyek, és jó irányba indulhat el a HUN-REN kutatóhálózat". Ezért, mint mondta, személyesen is igennel szavazott.

photo_camera Freund Tamás MTA-elnök Fotó: Kun Zsuzsi

Freund Tamás azt hangsúlyozta, hogy a kormány elfogadta az Akadémia több módosító javaslatát is. Még szerda este is: Orbán Viktor ekkor döntött úgy, hogy az MTA elnöke plusz jogokat kap a kutatóhálózat feletti új irányító testület tagjainak kiválasztásában: Hankó Balázs miniszterrel együtt neki is véleményezési joga lesz a majdani IT tagjairól.

A kutatóhálózat aktuális átalakítását elsősorban Gulyás Balázs, a HUN-REN Orbán Viktorral jó kapcsolatot ápoló elnöke ambicionálta. A menedzserszemléletet képviselő elnök elsősorban a nagyobb központosítást, hatékonyságot, innovációt hangsúlyozza, szerinte a jelenlegi struktúra túl szétaprózott. Általa megrendelt nemzetközi átvilágítások eredményeire hivatkozik, melyek részletes szövege azonban a nyilvánosság számára nem ismert. Az 5000 akadémiai dolgozót a konkrét átalakítási tervekről ugyanakkor nem kérdezték meg, csak általános fórumokat és egy kérdőíves hangulatszondázást tartottak a körükben.

Az alulról szerveződő Akadémia Dolgozók Fóruma a tervezetet egy sor ponton kritizálja. Aggályaikat az akadémiai közgyűlés előtt egy nyílt levélben is megfogalmazták.

“Kérjük a Közgyűlést, hogy utasítsa el a kormány vételi ajánlatát. Ne fogadják el az ajánlatot, mert ez ellentmondana az MTA kétszáz éves hagyományának és az alapítók szándékainak, és mert nincs semmilyen törvényi garancia arra, hogy az akadémiai vagyon további felhasználása a magyar tudomány érdekeit fogja szolgálni”

- fogalmaztak.

Amikor az MTA-tól még Palkovics minisztersége alatt elvették a kutatóhálózatot, az Akadémia Lovász László féle vezetése is élénken tiltakozott, az akadémiai közgyűlés pedig nem szavazta meg a javaslatot. A kormány ennek ellenére keresztülvitte az akaratát. Amikor Lovász mandátumának lejárta után 2020-ban Freund Tamást választották akadémiai elnökké, ő is azt ígérte, hogy lépésekben vissza fogja szerezni a kutatóintézeteket. Ebből azonban nem lett semmi, és most már ő is lemondott erről. Mint az MTA szerdai közgyűlése elé beterjesztett mostani javaslat fogalmaz, ez

“a visszahelyezést lehetővé tevő kormányzati szándék hiánya miatt nem bizonyult reális alternatívának”.

photo_camera Az akadémiai ingtalanportfólió ferencvárosi épülete, a bölcsész és társadalomtudományi intézeteknek helyt adó Humán Tudományok Háza

Az MTA-t mostanra már csak az ingatlan tulajdonjoga kötötte a tőle elvett kutatóintézetekhez. A tulajdon ugyanis 2019-ben formálisan náluk maradt, hiszen azt a beleegyezésük nélkül a kormány legfeljebb csak kisajátítással vehette volna el. Az ingatlanok használati jogáról ugyanakkor ingyenesen le kellett mondaniuk, azok átkerültek a kiszervezett kutatóhálózathoz. Bár ezt az alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek találta, ez nem változtatott a helyzeten. Ebben a kettős helyzetben érdemi fejlesztések sem nagyon történtek, nem voltak felújítások, ami lassú, de folyamatos állagromlással jár.

photo_camera Fotó: Halász Júlia/444

Ami 2019-ben csak félig sikerült, azt a kormány a mostani újabb HUN-REN-törvénnyel akarta rendezni, ezért volt szüksége mindenképpen az MTA közgyűlésének jóváhagyására az ingatlanok eladásáról.

Az MTA által 2022-ben készíttetett értékbecslés szerint az érintett ingatlanok teljes értéke 130,9 milliárd forint, a kormány azonban csak 80 milliárdos ajánlatot tett le az ingatlanportfólióért, méghozzá erősen kötött kondíciókkal: az MTA a vételárból 69 milliárd forinthoz ténylegesen csak 2027-ben juthat hozzá, addig azt állampapírban kell tartania, vagyis az csak két év múlva válik számára likvid tőkévé.

Az Akadémia vezetése ennek ellenére méltámnyos ajánlatról beszél, ezért előbb az MTA elnökségével, most pedig a közgyléssel is megszavaztatta a javaslatot. Ennek érdekében a tavaly elfogadott saját ingatlanértékesítési szabályaiktól is eltekintettek: azok három külön értékbecslést írtak elő, és azt is megkötötték, hogy nem adhatnak el ingatlant a legalacsonyabb értékbecslésnél olcsóbban.

Most a közgyűlésnek arról is szavaznia kellett, hogy ettől eltekintenek, és elfogadják a kormány 80 milliárdos ajánlatát. Bőhm Gergely, az MTA Nemzetközi Kapcsolatokért felelős főosztályvezetője ezt a sajtótájáékoztatón azzal indokolta, hogy ezúttal nem piaci döntésről vagy egyedi értékesítésről volt szó, hiszen a kutatóhálózat majdnem teljes portfólióját adták át az államnak, így erre szerinte nem is vonatkozott a korábbi belső szabályozásuk.