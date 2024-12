Az Egyesült Államok újabb olajszankciókra készül, hogy gyengítse Oroszországot

A Biden-adminisztráció új, szigorúbb szankciókat fontolgat Oroszország jövedelmező olajkereskedelme ellen, és megpróbálja megszorítani a Kreml hadigépezetét néhány héttel azelőtt, hogy Donald Trump visszatérne a Fehér Házba, írja a Bloomberg. A lehetséges új intézkedések részleteinek kidolgozása még folyamatban van.

Ezeknek a lépéseknek Biden régóta ellenállt, mert attól tartott, hogy az energiaköltségek megugrását idézheti elő, amit különösen a múlt havi elnökválasztás előtt igyekezett elkerülni. Ám mivel a globális túlkínálat miatt az olaj ára lefelé tart, és egyre nagyobb a félelem, hogy Trump gyors alkura akarja kényszeríteni Ukrajnát Oroszországgal, hogy véget vessen közel három éve tartó háborújának, a Biden-kormány most nyitott agresszívebb fellépésre, tudta meg a Bloomberg.

Az Egyesült Államok már tiltja az orosz olaj bevitelét, de a világ egyik legnagyobb termelőjének exportjára vonatkozó új korlátozások még nagyobb csapás jelenthetnének az orosz költségvetésre. A Fehér Ház az új szankciókat az Oroszország által olajszállításra használt úgynevezett árnyék-tankhajóflottával szemben vezetné be a Bloomberg szerint. Az Európai Unió még idén hasonló intézkedéseket tervez Oroszország árnyékflottája ellen, és a korlátozás várhatóan a kereskedelemben érintett személyekre is kiterjed.

A szélesebb körű amerikai szankciók egyik modellje lehet az iráni olajra vonatkozó korlátozásokhoz hasonló korlátozások bevezetése. Ebben az esetben az olaj vásárlóira az Egyesült Államok büntetése vár. Egy ilyen lépés a Bloomberg szerint kockázatokkal járna, mivel többek között India és Kína az orosz nyersolaj fő fogyasztói.

Amerika energetikai szankcióinak kárvallottjai között említi a portál Magyarországot is, felidézve, hogy a múlt hónapban a Gazprombankra bevezetett korlátozások miatt „Magyarország és más orosz gázimportra támaszkodó országok már korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy az amerikai döntés potenciális energiabiztonsági kockázatot jelent”. A lap szerint Törökország a szankciók alóli felmentését is kérte, és bár nem említik meg, ezt tette a magyar kormány is.