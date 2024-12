Megvan a megoldás a Gazprombank elleni szankciókra

Sikerült megoldást találni az orosz Gazprombank elleni új amerikai szankciók jelentette problémákra, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szófiában. Szijjártó a bolgár elnökkel, az energiaügyi és az ügyvivő külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat, ami után arról számolt be, hogy mára Bulgárián keresztül érkezik Magyarországra a földgázimport nagy része, írja az MTI.

Idén már több mint hétmilliárd köbméternyi földgáz érkezett hazánkba a Török Áramlat vezetéken, szerinte enélkül az ország ellátása nem lenne biztosítható. „Most mind a bolgár elnök, mind az energiaügyi miniszter megerősítette, hogy számíthatunk arra, hogy Bulgária továbbra is megbízható, kiszámítható tranzitpartnerünk lesz” – mondta.

photo_camera Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

„Így a földgázellátás Magyarország irányába akadálytalan lehet Bulgárián keresztül, ami azért nagy szó, mert az amerikai leköszönő adminisztrációnak az a döntése, amely szerint a Gazprombankot szankciós listára helyezték, nehéz helyzetbe hozta Magyarországot is és Bulgáriát is” – jegyezte meg.

Magyarország ugyanis az orosz pénzintézeten keresztül fizet a földgázért, Bulgária pedig innen kap pénzt a tranzitért. „És hogyha ezek a pénzügyi műveletek nem tudnak teljesülni, akkor Magyarország nem kapna földgázt, vagy azért, mert nem tud fizetni érte, vagy azért, mert az Bulgárián nem tud átjönni”. A miniszter végül közölte, hogy ezt a problémát sikerült kezelni, sikerült olyan jogi-pénzügyi megoldást találni, amelyet minden partner elfogadott, és amely nem esik szankciók hatálya alá.

Szijjártó Péter egyébként múlt héten jelentette be, hogy hivatalosan is mentességet kért a szankciók alól arra hivatkozva, hogy a kivétel egy létező gyakorlat, és több orosz bankra vonatkozóan is van ilyen szabályozás, amelynek az Egyesült Államok az orosz uránért fizet. A miniszter szerint az amerikai külügyminiszter már jelezte, hogy a Gazprombankot érintő szankciók miatt valamifajta konzultációra hajlandók, „ha a szövetségeseknek ez problémát okoz”. A mentesség iránti kérelem benyújtása után egy nappal David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete az X-en állt ki a szankciók mellett, szavai üzenetértékűek lehettek Magyarország számára.

Az Egyesült Államok még november 21-én vezette be azokat a büntetőintézkedéseket, amelyek megakadályozzák az orosz bankot érintő tranzakciók lebonyolítását.