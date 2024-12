Lomtalanítás: Budapest lelkének egy darabját öli meg a smucig Mol

„A hét végén - szombaton - meghallgattuk a 18 tagú lengyel jazz zenekart. Hát Éva!!! Ilyen Pesten még nem volt!!! A rock and roll!!! Zene és tánc. Kollosszális!!! Igen sajnálhatjátok, hogy nem voltatok jelen. Emlegettünk is Gyurival benneteket, hogy ha itt lennétek akkor mi is nagy cirkuszt csináltunk volna. Még a rendőrök is rángatózni kezdtek a zenére. Gondold el, hogy akkor mi lehetett!”

Ezt egy Árpád keresztnevű budapesti férfi írta 1957. július 31-én a Balatonfüreden élő ismerősének, akit csak az ő „kis drága Kucorjának" nevezett, ám a géppel írott levélből később kiderül, hogy Éva volt a polgári neve.

Gondoltad volna, hogy mindössze két évvel azután, hogy az ilyesmire hajlamosak által a rock and roll atyjának nevezett Chuck Berry felvette élete első rokiszámát, a Maybellene-t, egy jazz-zenekarnak álcázott lengyel együttes Budapesten ilyen fergeteges rock and roll-koncertet adott? Az esemény minden bizonnyal örökre elfelejtődött volna, ha Gergő kollégám a tavalyi lomtalanításon meg nem találja a kétoldalas, írógéppel írt levelet.

Az ilyen csodás találatoknak papírforma szerint örökre annyi, mert a kormány által hulladékügyben monopolhelyzetbe hozott Mol bejelentette, hogy 2025-től a jelenlegi formájában megszünteti a lomtalanítást Budapesten. Onnantól kerületenként kijelölnek pár gyűjtőpontot, ahová a megadott napokon a lakosság saját szervezésben viheti el a kidobandó lomjait, ha bírja.

A lomtalanítás megszüntetése leginkább azért szomorú, mert ezzel megszakadhat Budapest igen kevés élő kulturális hagyományainak egyike, ráadásul egy lusta és profithajhász multicég kényelmessége miatt. Mert a lomizás akkor is alapvető – de a jelek szerint sajnos nem elvehetetlen – alkotóeleme Budapestnek, ha a kezdetektől fogva tényleg sokan utálják.

Mit adtak nekünk a kommunisták?

Bár a lomtalanítást az 1930-as évek elejétől fogva törvények és helyi rendeletek írták elő Magyarországon, de ez sokáig csak a padlások és ritkábban a pincék évenként kötelező kipucolását jelentette, aminek tűzvédelmi okai voltak. A mai értelemben vett, központilag szervezett, ingyenes lomtalanítás intézménye kábé az egyetlen jó dolog, amit a kommunistáktól kaptunk: különböző források szerint 1967-ben vagy 69-ben szervezték meg az elsőt Budapesten.