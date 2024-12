Egyesülésről tárgyal a Honda és a Nissan, létrejöhet a világ egyik legnagyobb autógyártója

A Honda Motor és a Nissan Motor, azaz Japán második és harmadik legnagyobb autógyártója kapcsolataikat elmélyítéséről tárgyal, beleértve a fúzió lehetőségét is, írja a New York Times. Egy ilyen egyesülés átstrukturálhatná a japán autóipart, ami egyre nagyobb globális kihívásokkal néz szembe, de az egész világ autóiparára jelentős hatása lenne. A két vállalat ugyanis most egyenként több mint évi hárommillió járművet ad el, vagyis egyesülésükkel a világ egyik legnagyobb autógyártója jönne létre.

photo_camera A Nissan bemutatóterme Yokohamában Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP

A Honda és a Nissan idén kezdett együttműködni az elektromos járművek fejlesztésében. Több hónap alatt a megbeszéléseik egy új vállalat lehetséges létrehozására terjedtek ki, amely alatt mindkét autógyártó működne – közölte a lappal két, az ügyet ismerő, de a nyilvánosság előtt nyilatkozni nem jogosult személy.

Egy új közös vállalat biztosíthatná a két cégnek a szükséges erőforrásokat és méreteket ahhoz, hogy a költséges technológiai átállások és a gyorsan növekvő kínai autógyártók felemelkedése miatt óriási nyomás alatt álló iparágban navigálhassanak, írja a New York Times.

photo_camera Munkás a Honda szajamai összeszerelő üzemében Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

A két vállalat várhatóan a jövő héten ír alá egy egyetértési nyilatkozatot, hogy hivatalosan is megkezdjék a partnerséget kiszélesítő lépésekről szóló megbeszéléseket, beleértve egy lehetséges egyesülés részleteit is - mondták az ügyet ismerő személyek.

A Honda és a Nissan nyilatkozatokban annyi közölt, hogy tárgyalásokat folytatnak. „Amint azt idén márciusban bejelentették, a Honda és a Nissan a jövőbeni együttműködés különböző lehetőségeit vizsgálja, kihasználva egymás erősségeit” – közölték a vállalatok, hozzátéve: „a megfelelő időben tájékoztatni fogjuk az érdekelt feleket az aktualitásokról”.