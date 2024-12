Feljelentette a Szűz Máriás Brekit, halálbüntetést követelt, aztán amikor sok tízmilliárd közpénz ellopásával vádolták meg, Magyarország befogadta

Egy élénk színekkel megfestett számítógépes grafika, amelyen Szűz Mária Brekit, a Muppet Show-ból ismert híres zöld békát tartja az ölében.

2021 elején borult ki az akkor két éve hivatalban lévő lengyel igazságügyminiszter-helyettes, Marcin Romanowski azon, hogy a festményt árverésre bocsátotta a legnagyobb lengyel nonprofit alapítvány, a WOŚP , hogy a bevételt jótékony célokra fordítsa.

Romanowski szerint megszaporodtak a hasonló, kereszténygyűlölő balos támadások a lengyel hagyományok és kultúra részét képező kereszténység ellen. A miniszterhelyettes az ügyészségnek is írt egy beadványt, hogy vizsgálják ki, nem bűncselekmény-e a festmény amiatt, hogy a vallási érzületet sérti.

Az 1976-os születésű, keményvonalasan konzervatív politikusnak, az Opus Dei katolikus mozgalom tagjának nem ez volt az első akciója amelyben erősen ideológiai alapon közelített meg egy ügyet.

Halandzsa, terror, deviancia

A jogász végzettségű Romanowski diploma után egyetemi oktatóként, kutatóként, minisztériumi tanácsadóként is dolgozott, volt egy varsói jogtudományi intézet vezetője is, majd 2019-ben lett miniszterhelyettes. 2020 tavaszán azon háborodott fel, hogy a nők elleni erőszakról szóló Isztambuli Egyezmény szerinte a vallást is említi lehetséges okként, és "gender-halandzsának" nevezte mindezt. Az egyezményben egyébként az van benne, hogy a kultúra, a szokás, a vallás, a hagyomány vagy „becsület" nem minősülhet az erőszak igazolásának.