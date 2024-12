Hétvégi olvasnivalók hazugságokról, menekülésekről és családi mitológiákról

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legérdekesebb nagyobb cikkeivel, podcastjaival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet közöttük válogatni.

photo_camera Fotó: JOHN THYS/AFP

Ez volt az utolsó hét idén, amikor még érdemben történnek dolgok a közéletben, és volt is bőven mivel foglalkozni: megírtuk, hogy a Fidesz belekezdett egy veszélyes dologba, a jogállam szépen lekövethető tökön rúgásába, és elsőként mutattuk be azt a kormányzati javaslatot, mely szerint villámgyorsan, már január 1-től bezárnák az országot a vendégmunkások előtt.

Szombat délelőtt jön majd Orbán Viktor éves sajtótájékoztatója, a helyszínen ott leszünk mi is, és természetesen követjük majd a történéseket. A magyar miniszterelnök a héten Brüsszelben járt EU-csúcson, és ott voltunk az ottani sajtótájékoztatóján is. Már az EU-csúcs előtt írtunk arról, hogy nem sok konkrétumra lehet majd számítani, és összegző cikkünkből kiderült, hogy ez így is történt: valódi döntések nélkül zárult az idei utolsó uniós találkozó, és már mindenki Donald Trump hivatalba lépését várta.

Írtunk emellett arról, hogy bár Lázárék tagadták, a MÁV javában dolgozik a komlói vasúti pálya bontásának előkészítésén, megnéztük, ahogy Gyurcsány és a DK-sok olcsó gyümölcsöt árultak, megírtuk, hogy emelkedett fel, majd bukott nagyot Homlok Zsolt, foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy miért támogathatja kevesebb nő Magyar Pétert, mint férfi, a Lakmusz pedig folytatta a sorozatát arról, hogy mennyit költ a magyar állam a hadsereg népszerűsítésére.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Bod Péter Ákos volt a podcaststúdiónk vendége, és többek között arról is szó volt, hogy a magyar gazdaságpolitikának nem adnak irányt az újonnan meghirdetett programok, a 3-6 százalékos növekedés illúzió. Mintha a kormány nem gazdasági sikerekkel akarna 2026-ban választást nyerni, hanem valami más módszerrel. És ha már gazdaság: foglalkoztunk azzal is, hogy Orbán úgy magyarázta meg a forintgyengülést, hogy annak fele se igaz, és megnéztük, hogy valójában min múlik, hogy mire van pénze az országnak, és mire nincs.

photo_camera Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A magyarok azt bizonygatják, hogy hűséges ukrán állampolgárok, az ukránok pedig, hogy már minden jog megvan, csak Orbánék használják a kisebbségi kártyát: a hetet egy ungvári riporttal indítottuk, ahol egyre több a katonasír, és egyre kevesebb a magyar. Az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódva folytatódott cikksorozatunk is, amely az Ukrajnából tömegesen elrabolt gyerekekről szól.

Nem kis meglepetésre politikai menedékjogot kapott Magyarországon Marcin Romanowski volt lengyel miniszterhelyettes, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint „Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet van”. Arról, hogy mit érdemes tudni a menekülni kénytelen lengyel politikusról, részletesen is írtunk.

Foglalkoztunk a kínai-brit kémbotránnyal, amely már egészen a királyi családig ért, és írtunk arról is, hogy rejtélyes drónok őrjítik meg esténként az amerikaiakat.

Könyvek

photo_camera Fotó: Botos Tamás

Mivel járhat, ha az ember elkezd utánamenni a családi mitológiák valóságtartalmának? A Nem rossz könyvekben Grecsó Krisztián volt a vendégünk, akivel démonokról, kitörési lehetőségekről és Móricz naplóiról is beszélgettünk.

Bűnök

photo_camera Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

A hallgatás kultúrája, a cölibátus és a klerikalizmus. Ezek is kellettek ahhoz, hogy világbotrány legyen a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeiből. Mivel a kérdés újra a figyelem középpontjába került, közzétettünk egy fejezetet a témát bemutató kiadványunkból.